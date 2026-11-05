Paraguay : Santiago Peña se retire face à la crise bancaire Ueno

La crise de la banque Ueno au Paraguay pousse Santiago Peña à démissionner tout en restant au pouvoir pour éviter l'impasse constitutionnelle durant le procès.

Le président paraguayen Santiago Peña a officiellement présenté sa démission le jeudi 5 novembre 2026, tandis que le pays traversait une grave crise institutionnelle liée au scandale bancaire de l'établissement Ueno Bank. Cette annonce intervient alors que des milliers de manifestants entourent le Parlement à Asuncion, exigant des comptes sur le gel des dépôts d'épargne qui aTouché près de trois millions de clients. Bien que sa démission ait été actée par le dirigeant, celui-ci demeure techniquement en fonction car le Parlement n'a pas encore voté pour l'accepter ou la refuser.

Procédure de déposition et rôle du Sénat

La procédure de destitution de Santiago Peña se poursuit au Sénat paraguayen, où une session extraordinaire a été convoquée pour mettre en place le cadre juridique du procès. Le vote du Parlement est une étape indispensable pour clarifier le statut du chef de l'État et lever l'immunité présidentielle. Si les sénateurs acceptent la démission, Santiago Peña conservera son immunité en acquérant le statut de sénateur à vie, évitant ainsi un procès criminel. En cas de rejet de la démission, il devra faire face à une procédure de destitution qui devrait débuter le vendredi 6 novembre 2026 à 10h00 locales.

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Crise de la banque Ueno et colère des épargnants

La Banque centrale du Paraguay a placé Ueno Bank sous tutelle 48 heures avant la démission du président, gelant temporairement les dépôts d'une entité financière revendiquant 2,94 millions de clients. Cette décision brutale a provoqué une colère immédiate parmi les petits épargnants, dont beaucoup se voient privés de liquidités essentielles pour leur quotidien. Des centaines de personnes ont déjà fait le siège des agences bancaires dans la capitale, dénonçant un système qu'ils estiment criminel et responsable du vide financier de leurs comptes.

Réactions politiques et poursuites judiciaires

Dans un message sur le réseau X, Santiago Peña a affirmé son intention de se présenter et d'exercer son droit à la défense lors du procès prévu vendredi. Il a présenté sa démission en invoquant la stabilité nationale et la paix sociale, tout en présentant des excuses au peuple paraguayen pour d'éventuelles fautes. Pendant ce temps, l'opposition dénonce un système de détournement de fonds protégé par les institutions. Huit dirigeants d'Ueno sont déjà placés en détention provisoire, et des poursuites ont été engagées contre une vingtaine d'autres personnes impliquées.

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Conséquences sociales et suites constitutionnelles

La situation économique pour les citoyens reste critique, avec des étudiants et des familles dénonçant des pertes totales de leurs économies. Une loi adoptée mercredi prévoit des avances pouvant atteindre l'équivalent de quarante salaires minimums pour les victimes, une mesure jugée insuffisante pour apaiser les esprits. Si Santiago Peña est finalement destitué, son vice-président Pedro Alliana, issu du même parti conservateur Colorado, assumera la fin du mandat présidentiel prévu jusqu'en 2028.

Instabilité institutionnelle et mobilisation populaire

Le Paraguay, allié proche des États-Unis, traverse une période d'incertitude politique majeure avec des milliers de personnes rassemblées aux abords du Parlement. Les manifestants, majoritairement jeunes, expriment une colère mêlée de festive exigence de justice envers le pouvoir en place. Cette mobilisation populaire massive souligne l'ampleur de la défiance envers les institutions financières et politiques du pays face à ce qui est perçu comme un vol systématique de l'épargne publique.