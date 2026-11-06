Paraguay: Remboursements Ueno Bank et procès Peña

La Banque centrale du Paraguay débute les avances pour les déposants de Ueno Bank pendant le procès en destitution du président Santiago Peña.

La Banque centrale du Paraguay a entamé vendredi le versement d'avances aux épargnants victimes de la faillite de Ueno Bank, dans un contexte de crise politique majeure. Ce processus de remboursement s'accompagne du procès en destitution du président Santiago Peña devant le Sénat. Les premiers fonds concernent des déposants dont les avoirs variaient entre 1 et 10 millions de guaranies. Cette opération financière vise à apaiser les tensions sociales après le gel des dépôts.

Début des versements aux déposants lésés

Le directeur administratif du Fonds de garantie des dépôts de la Banque centrale du Paraguay (BCP), José Maciel, a confirmé que le processus a débuté jeudi. Ces avances sont destinées aux clients de Ueno Bank qui possédaient des dépôts compris entre 1 et 10 millions de guaranies, soit l'équivalent de 160 à 1 600 dollars américains. Les fonds sont transférés vers d'autres banques où les épargnants détenaient déjà des comptes actifs. José Maciel a précisé que les groupes suivants seront annoncés progressivement au fur et à mesure des décaissements. Aucun montant global ni nombre exact de bénéficiaires n'a été divulgué à cette date.

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Position du président Santiago Peña

L'avocat de Santiago Peña a estimé à 700 000 le nombre de personnes ayant reçu des premiers décaissements vendredi après-midi lors du procès. Le Sénat paraguayen a entamé vendredi la procédure de destitution contre le président, qui avait présenté sa démission jeudi. Le Parlement a refusé cette démission, rendant le procès inévitable. Santiago Peña occupe la présidence depuis 2023 et fait face à une opposition politique croissante. La crise a engendré plusieurs manifestations hostiles réclamant son départ et son incarcération.

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Impact sur la population et entreprises

La mise sous tutelle de Ueno Bank mardi a gelé les dépôts de près de 3 millions de personnes. Ueno revendiquait ce nombre de clients, représentant environ la moitié de la population du Paraguay. Des entreprises et des institutions ont également été affectées par cette crise bancaire. Le Parlement a adopté une loi expresse mercredi prévoyant des avances pouvant atteindre l'équivalent de 40 salaires mensuels minimum. Cette mesure visait à protéger les épargnants face à l'effondrement du système financier numérique. Les manifestations se poursuivent devant le Parlement avec des pancartes exigant justice.