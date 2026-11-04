Paraguay : Procédure de destitution lancée contre le président Peña

Le président paraguayen Santiago Peña fait face à une motion de censure suite à la faillite d'Ueno Bank. Découvrez les détails de cette crise politique et bancaire majeure.

La stabilité politique au Paraguay a été violemment ébranlée ce mercredi avec le dépôt officiel d'une demande de destitution contre le président Santiago Peña. Cette initiative audacieuse intervient dans la foulée directe de la mise sous tutelle brutale d' Ueno Bank, une institution financière critique dont les antécédents sont étroitement liés à la présidence de l'actuel chef de l'État. La crise, qui a provoqué une panique bancaire immédiate, s'est transformée en un combat parlementaire pour savoir si le dirigeant conservera son poste ou devra quitter la scène politique.

Détails de la procédure de censure parlementaire

Des députés appartenant à divers courants de l'opposition ont remis une demande de procédure de destitution au Parlement paraguayen. Ils accusent explicitement le président d'un " mauvais exercice de ses fonctions " et de " conflit d'intérêts ". Mauricio Espinola, un député dissident du parti conservateur au pouvoir, a confirmé que la demande avait recueilli les 35 signatures requises de parlementaires. Ce dossier a été officiellement transmis au président de la Chambre des députés pour examen.

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Une session extraordinaire est prévue pour examiner ce dossier dès jeudi matin. Cependant, le chemin vers une destitution formelle s'annonce semé d'embûches juridiques et politiques. Pour que la procédure soit lancée officiellement, la demande doit être adoptée par une majorité qualifiée de 53 des 80 députés. Si ce premier hurdle parlementaire est franchi, le dossier sera ensuite transféré au Sénat. Le vote du Sénat, qui nécessite alors l'approbation de 30 des 45 sénateurs, décidera de la destitution proprement dite du chef de l'État.

Rôles des acteurs clés et divergences politiques

La dynamique politique au sein du parti au pouvoir, le parti Colorado, montre des fissures significatives. Bien que ce parti conservateur détienne la majorité dans les deux chambres depuis 2023, des dissensions internes ont émergé récemment. Carlos Carvallo, président de la Banque centrale du Paraguay (BCP), a annoncé sa démission quelques heures après la prise de contrôle d'Ueno Bank. Cette démission avait été réclamée par le président Peña lui-même, ajoutant une couche de complexité à la gestion de la crise.

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Santiago Peña, âgé de 47 ans et ancien ministre des Finances, est directement visé par les accusations de l'opposition. Jusqu'en 2025, il a détenu des actions, acquises avant sa présidence, dans une holding qui contrôlait Ueno Bank. Cette liaison financière passée sert de base principale aux griefs déposés contre lui. Le vice-président Pedro Alliana, que Peña avait soutenu pour lui succéder lors de la présidentielle de 2028, est également visé par la demande de destitution de l'opposition.

Conséquences économiques et mesures d'urgence

La crise a éclaté de manière tangible mardi avec l'intervention de la Banque centrale du Paraguay (BCP). L'institution a pris le contrôle de Ueno Bank, une entité financière majeure revendiquant 2,94 millions de clients. Cette action a privé des millions d'épargnants d'accès immédiat à leurs dépôts, provoquant des scènes de chaos dans la capitale. Des files d'attente se sont formées devant les agences d'Ueno Bank à Asuncion, tandis que de petits épargnants en colère tentaient désespérément de retirer leur argent.

La BCP a justifié cette intervention en expliquant que le ratio de solvabilité d'Ueno était passé sous le seuil critique de 50% requis. En réponse à l'agitation sociale, le Parlement a adopté une loi expresse promue par Santiago Peña. Cette législation prévoit des versements d'avances " dès les prochaines 24 heures " aux épargnants lésés. Le montant de ces avances peut atteindre l'équivalent de 40 salaires minimums, soit 121 millions de guaranis, ce qui représente près de 20 000 dollars par personne.

Réactions officielles et perspectives à venir

Le président Peña a tenté de rassurer la population par une vidéo publiée sur X. Il a promis un " message de sérénité " aux Paraguayens et a assuré que le système financier est solide et dispose de mécanismes de protection. La Banque centrale a également publié un communiqué pour démentir les rumeurs d'interventions anarchiques, réaffirmant que le système financier national maintient des niveaux adéquats de solvabilité et de liquidité. Malgré ces efforts, la perception publique reste tendue.

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Mauricio Espinola a qualifié la crise d'Ueno de " non accident " mais d'échec structurel du gouvernement. Il a estimé que les signaux de détresse étaient visibles depuis 2024, alors que la banque connaissait une croissance anormalement rapide. Ever Villalba, un sénateur d'opposition, a exprimé sur la chaîne ABC-TV une " perception favorable " à une destitution. Cependant, il a reconnu que le Parti Colorado, historiquement hégémonique, dispose de nombreux leviers économiques et politiques pour résister à la pression. L'issue de cette crise reste donc incertaine et dépendra des manœuvres politiques des prochaines heures.