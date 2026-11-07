Paraguay : Déblocage des fonds Ueno et chute du président Peña

Au Paraguay, le déblocage des fonds de la banque Ueno offre un soulagement aux épargnants après la chute du président Santiago Peña. Point sur la crise bancaire.

Les banques paraguayennes ont ouvert leurs portes ce week-end pour permettre aux victimes de la faillite d' Ueno Bank de récupérer leurs dépôts, marquant une étape cruciale dans le rétablissement de la confiance après le scandale ayant provoqué la chute du président Santiago Peña. Ce dégel progressif vise à apaiser les craintes d'une population dont l'épargne a été soudainement gelée, entraînant une crise sociale et politique majeure.

Mise en place du déblocage des fonds d'Ueno

La Banque Centrale du Paraguay (BCP) a confirmé que 1,196 million d'épargnants avaient reçu des avances au samedi matin, sur les 2,94 millions de clients totalisés par Ueno Bank. Ce chiffre représente près de la moitié de la population du pays, soulignant l'ampleur exceptionnelle de la défaillance financière. Le nouveau président Pedro Alliana a précisé sur son compte X que le montant global des avances s'élevait à environ 1 milliard de guaranis, soit l'équivalent de 160.000 dollars américains. Cette opération a été rendue possible grâce au Fonds de garantie de la BCP, qui a activé les procédures d'urgence pour soutenir les déposants. Les versements ont été crédités automatiquement sur des comptes détenus dans d'autres établissements bancaires ou sur des comptes nouvellement ouverts à cette fin spécifique. Bien que les transferts soient désormais effectifs, de nombreux citoyens préfèrent se rendre physiquement dans les agences pour vérifier la bonne réception de leurs fonds. Une demi-douzaine de banques ont ainsi ouvert leurs succursales samedi et dimanche dans la capitale Asuncion et plusieurs villes de province pour faciliter ces démarches administratives.

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Position et rôle de la Banque Centrale du Paraguay

La réglementation en vigueur, promulguée mercredi, établit un calendrier précis pour le remboursement des dépôts. Les fonds sont restitués en priorité sur les petits comptes, avec une couverture initiale allant jusqu'à 10 millions de guaranis, soit environ 1.600 dollars. Au-delà de ce seuil, les remboursements se font progressivement jusqu'à atteindre un plafond légal de 40 salaires minimum. Ce plafond correspond à une somme de 121 millions de guaranis, équivalant à près de 20.000 dollars. Cette mesure législative, signée peu avant la destitution de Santiago Peña, constitue l'une des dernières actions officielles de l'ancien chef de l'État. La Banque Centrale du Paraguay supervise strictement cette allocation des ressources pour garantir l'équité du processus. Les directeurs financiers, comme César Vazquez de Zeta Banco, expliquent que cette méthode sécurisée permet de limiter les risques tout en offrant une visibilité claire aux citoyens. Le stress causé par l'incertitude a cependant été intense durant les jours suivant la mise sous tutelle d'Ueno Bank, imposé mardi.

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Impact financier et émotionnel sur les épargnants

La débâcle de Ueno Bank a paralysé des entreprises, des artisans et des marchés locaux, créant une situation de détresse financière généralisée. Maria Amarilla, étudiante de 18 ans, a raconté que sa mère, traiteur indépendante, s'est retrouvée bloquée après avoir préparé mille petits fours pour un événement. Le client désigné a déclaré que son compte affichait un solde non disponible, laissant l'entreprise sans liquidités au moment critique. Antonio Ruiz Sanchez, fonctionnaire de l'agence d'électricité, a décrit une nuit d'insomnie passée à tenter d'accéder à l'application saturée de la Banque Centrale. Il a finalement constaté jeudi matin que son épargne avait été transférée sur son compte chez Itau, mais il reconnaît avoir été angoissé par cette expérience inédite. Giovanni Catolino, qui n'avait pas encore récupéré ses fonds vendredi soir, déplore la perte de 15.000 ou 16.000 dollars, correspondant à seize années de travail. Il et sa femme avaient utilisé ces indemnités pour ouvrir une agence de voyage en juin, investissant temps et argent dans ce projet entrepreneurial. Son émotion face à cette perte de capital reflète la colère de nombreux citoyens qui voient leurs années d'épargne disparaître.

Mise en accusation de l'ancien président Santiago Peña

La crise bancaire est indissociable des responsabilités politiques de l'ex-président Santiago Peña, qui a été inculpé pour abus de confiance et favoritisme envers Ueno Bank. Il a été accusé d'avoir protégé la banque, dont il était également actionnaire, contribuant ainsi à l'effondrement du système financier. Face à la colère croissante, il a été transféré de sa résidence surveillée vers un site de la garde présidentielle pour des raisons de sécurité. Ce déplacement d'urgence a été provoqué par des manifestations hostiles devant son domicile, dispersées par la police qui a utilisé des balles en caoutchouc. Le nouveau président Pedro Alliana assume désormais la gestion des suites de cette affaire, tentant de restaurer la stabilité après ce choc institutionnel. La destitution de Santiago Peña, survenue le surlendemain de la crise, est directement liée à ces accusations de corruption et de négligence dans la régulation bancaire. Les citoyens espèrent que ces mesures punitives et les remboursements en cours permettront de clore ce chapitre sombre de l'histoire économique paraguayenne.