Paradoxe immobilier : nouveaux projets de bureaux en France malgré vacance record

Malgré un taux de vacance record de 10% en Île-de-France et une chute des transactions, la France lance de nouveaux grands projets de bureaux.

Le marché français de l'immobilier de bureaux traverse une période de paradoxes majeurs. Alors que les transactions ralentissent considérablement et que le taux de vacance atteint des niveaux historiques, plusieurs projets immobiliers d'envergure continuent d'voir le jour. Une photographie récente prise le 19 juin 2026 montre d'ailleurs des grues workant activement sur le chantier de la tour Triangle. Ce projet, situé à la limite sud-ouest de Paris près de la Porte de Versailles, prendra la forme d'une pyramide de verre haute de 180 mètres.

Projets majeurs dans un marché en déclin

La tour Triangle ajoutera 70.000 mètres carrés de bureaux et 20.000 mètres carrés de services dès 2027. Ce développement s'inscrit dans un contexte où les besoins en espaces de travail classiques diminuent fortement. Pourtant, d'autres initiatives ambitieuses tentent également d'émerger, comme la Tour des Lyonnais. Ce projet de 180 mètres de haut est prévu au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu à Lyon. Un autre exemple notable est la tour à Toulouse, qui doit être livrée en 2029 avec huit ans de retard. Il s'agira du premier gratte-ciel de la Ville rose, situé dans le quartier de la gare Matabiau.

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À Paris, le secteur a récemment vu l'ouverture du nouveau siège social de TotalEnergies, nommé The Link. Cette tour de 242 mètres est devenue la plus haute de France, remplaçant les anciennes tours Coupole et Michelet. Ces projets illustrent une réalité complexe : malgré une tertiarisation de la France jugée achevée par certains acteurs, de nouveaux espaces tertiaires continuent d'être construits. Cela crée une tension entre l'offre existante et les nouvelles réalisations annoncées.

Olivier Taupin, directeur du département bureaux, logistique et industrie chez Cushman & Wakefield, décrit cette situation comme un phénomène nouveau. Il note que non seulement le niveau de transactions chute année après année, mais que l'offre disponible atteint également un pic historique. Cette surabondance s'explique par la livraison de nombreux bureaux neufs durant la période post-Covid, couplée à un rétrécissement des surfaces louées par les entreprises.

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Aujourd'hui, les surfaces de bureaux libres dépassent les 10 millions de mètres carrés en France. La région Île-de-France concentre à elle seule 6,5 millions de mètres carrés, soit le double de ce qui était observé en 2019. Ce nombre devrait continuer d'augmenter, car la région francilienne accueillera encore 600.000 mètres carrés de surfaces neuves en 2027. Les projections estiment que l'Île-de-France dépassera les 10 millions de mètres carrés de bureaux disponibles dans les cinq à dix prochaines années.

Ce phénomène de surstockage ne concerne pas uniquement la capitale. Selon les données de BNP Paribas Real Estate, l'offre globale de bureaux a progressé de 17% dans 17 grandes villes françaises entre le deuxième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026. Le nombre de bureaux vides progresse partout, créant un déséquilibre structurel. À Lyon, ils représentent désormais 8,9% du parc tertiaire, suivis par Rennes avec 8,4%, Lille avec 7,7% et Bordeaux avec 7,4%.

L'Île-de-France bat un record avec un taux de vacance supérieur à 10%. Cette statistique souligne l'ampleur du défi auquel fait face le secteur immobilier français. La mauvaise conjoncture économique vient aussi grever les transactions, rendant plus difficile la réabsorption de ces nouvelles surfaces par le marché. Pourtant, les promoteurs continuent de présenter leurs projets comme des opportunités stratégiques.

Malgré ces chiffres alarmants, pourquoi les grands projets de bureaux persistent-ils en France ? Une première explication réside dans la perception des investisseurs. Certains identifient encore une demande viable dans des quartiers d'affaires dynamiques. Ils estiment que le marché peut encore absorber des surfaces neuves, notamment dans des zones spécifiques comme la Part-Dieu.

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Un promoteur local a ainsi estimé qu'au moins 20.000 mètres carrés de surfaces neuves y sont consommés par an. Il prévoit que, hormis 86.000 mètres carrés livrés en 2027, aucun autre programme neuf ne sortira entre 2028 et 2030. En effet, depuis 2022, les mises en chantier ont chuté de 54%, selon Jean-Laurent de la Prade, directeur des régions pour BNP Paribas Real Estate. Cette raréfaction des nouveaux projets pourrait aider à équilibrer le marché à moyen terme.

Le cas de la Tour des Lyonnais illustre bien cette dynamique. Initialement pensé il y a une dizaine d'années et resté dans les cartons, le projet s'accélère aujourd'hui. Le promoteur DBC International promet 30.000 mètres carrés de bureaux, un hôtel 5 étoiles et un rooftop. Il affirme avoir déjà obtenu des lettres d'intention pour au moins 50% des surfaces tertiaires. Valérie Sarselli, présidente LR de la métropole de Lyon, a souligné dans la presse que la collectivité ne s'interdit rien, indiquant une volonté politique de maintenir le dynamisme de la ville.

Ce paradoxe entre une demande qui se tarit et une offre qui continue de croître définit le secteur actuel. La tertiarisation de la France semble reaching sa limite, mais les acteurs continuent de parier sur des segments spécifiques du marché. Les années suivantes verront peut-être un tassement des livraisons, mais la pression sur le taux de vacance restera forte. L'immobilier de bureaux doit donc se réinventer pour s'adapter aux nouvelles réalités du télétravail et à la baisse du nombre d'actifs.