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Paquebot 'Ambition' confiné à Bordeaux : 20 ans dans les łączy avec l'épidémie de norovirus

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Paquebot 'Ambition' confiné à Bordeaux : 20 ans dans les łączy avec l'épidémie de norovirus
ParisCote D'azurCoronavirus
📆5/13/2026 5:51 PM
📰sudouest
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Le paquebot 'Ambition' a été contraint de patienter à quai à Bordeaux après l'annonce d'une nouvelle éruption de norovirus. Les analyses effectuées sur les passagers ont révélé l'origine de l'épidémie de gastro-entérite. Telle est la situation à bord, mais également le contexte historique des contes sanitaires de ces navires de croisière.

Le paquebot est arrivé à Bordeaux ce mercredi matin vers 5 heures. Personne n’est descendu depuis. © Crédit photo : Thierry DAVID / SOLes analyses ont démontré la présence d'un norovirus à l'origine de l'épidémie de gastro-entérite à bord du bateau.

Pour l'heure, 'aucun cas grave n'est à signaler'. Dans un communiqué, la Préfecture de la Gironde et l'ARS Nouvelle-Aquitaine ont dévoilé les résultats des analyses épidémiologiques prélevées sur les passagers du paquebot. Réalisées au CHU de Bordeaux, elles ont confirmé qu'il s'agissait 'bien d'un épisode de gastro-entérite d'origine viral (norovirus), avec transmission de personne à personne ou par l'environnement'. Les autorités précisent aussi 'qu'à ce stade, aucun cas grave n'a été signalé'.

Paquebot 'Ambition' confiné à Bordeaux : de la grippe A à l'Hantavirus, près de 20 ans de huis clos sanitaires dans le mond

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