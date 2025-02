Paprec accepte une amende de 17,5 millions d'euros pour des accusations de corruption et de fraude

Le groupe Paprec, leader français du recyclage, a accepté de payer une amende de 17,5 millions d'euros pour mettre fin à des poursuites concernant des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, recel de favoritisme, corruption active et entente illicite dans le cadre de marchés publics. L'accord, validé par un juge parisien en février 2023, met fin à une enquête ouverte en 2020 par le Parquet National Financier (PNF) qui a révélé des retraits en espèces non déclarés, des interventions sur des procédures de marchés publics et des avantages octroyés en échange de contrats. Jean-Luc Petithuguenin, ex-PDG de Paprec, et Philippe Marini, ancien président de la commission des Finances du Sénat, sont notamment impliqués dans cette affaire.

Le groupe Paprec a accepté de payer 17,5 millions d'euros d'amende pour mettre fin à ses poursuites concernant notamment des marchés publics relatifs au traitement des déchets, selon un accord entre la société et le Parquet national financier (PNF) validé ce mardi 11 février par un juge parisien.

Le groupe Paprec était suspecté de blanchiment de fraude fiscale, recel de favoritisme, corruption active de personne chargée de mission de service public et entente illicite, qui ont eu lieu entre 2013 et 2022 et ont mené à une mise en examen de Jean-Luc Petithuguenin, ex-PDG du groupe, et de Philippe Marini, ancien président de la commission des Finances du Sénat. Le président du Tribunal judiciaire de Paris, Stéphane Noël, a accepté mardi après-midi d'homologuer cette convention judiciaire d'intérêt public (Cjip). Une enquête ouverte en 2020 par le PNF avait été rapidement confiée à un juge d'instruction 'au vu de l'ampleur des faits sur l'ensemble du territoire', s'agissant d'un 'groupe important dans le tissu économique français', selon Jérôme Simon, premier vice-procureur financier. Elle porte sur quatre volets: des retraits en espèces non déclarés sur le compte de la société, pour 1,78 million d'euros; des interventions sur quatre procédures relatives à des marchés publics pour obtenir des informations sur des appels d'offres; des avantages octroyés en contrepartie de l'obtention de deux marchés publics ; de la concertation entre concurrents sur des marchés. Selon Jérôme Simon, Jean-Luc Petithuguenin, qui dirigeait en droit la société jusqu'à sa mise en examen en mai 2022, est impliqué dans chacun de ces volets, souvent à côté d'autres hauts responsables du groupe et d'acteurs politiques locaux, comme Philippe Marini ou Xavier Dugoin, ex-sénateur de l'Essonne. Au total, six personnes ont été mises en examen dans cette information judiciaire, la dernière récemment en janvier. Paprec, actuel numéro trois français du traitement des déchets et de la valorisation énergétique (derrière Veolia et Suez), mais leader dans le recyclage, a réalisé en 2023 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et compte 16.000 salariés dans douze pays. La famille Petithuguenin est le principal actionnaire, mais le groupe compte aussi parmi ses actionnaires Vauban Infrastructure Partners, Arkea, Bpifrance, BNP Paribas et Crédit agricole





