Pape Léon XIV : Réparation des abus et lutte contre le machisme au Pérou

Le pape Léon XIV dénonce le machisme et exige la réparation des abus ecclésiaux lors de sa visite à Lima. Point sur les enjeux de cette étape péruvienne.

Le pape Léon XIV a prononcé des discours fermes à Lima le 12 novembre 2026, exigeant une justice réparatrice pour les victimes d'abus au sein de l'Église catholique et dénonçant vigoureusement la persistance du machisme dans la société péruvienne. Cette intervention marque le deuxième jour de sa visite d'État dans le pays andin, où il a résidé près de vingt ans avant d'entrer au Vatican.

Justice et réparation pour les victimes d'abus

Le souverain pontife, récemment opéré d'un cancer du poumon, s'est adressé aux évêques péruviens avec une fermeté inhabituelle. Il a appelé à répondre aux abus commis par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial par la vérité, la justice, le pardon et la réparation. Sa déclaration vise directement la réalité douloureuse qui a marqué l'institution religieuse locale.

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L'Église péruvienne fait face à l'héritage difficile du Sodalicio de Vida Cristiana, une organisation catholique ultraconservatrice dissoute par le pape François en 2025. Cette structure a reconnu avoir été le théâtre d'abus sexuels commis par ses dirigeants sur 19 mineurs et 10 adultes entre 1975 et 2002. Le Vatican a initié un dispositif d'écoute à Lima en mai 2026 pour recueillir les témoignages et déterminer les indemnisations via les biens saisis.

Les victimes expriment un mélange de prudence et d'espoir face à ces nouvelles directives. Renzo Orbegozo, 50 ans, une victime du Sodalicio, a déclaré rester confiant quant à l'issue favorable des procédures, tout en soulignant le besoin urgent de soutien psychologique et médical pour les survivants.

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Combattre la violence contre les femmes au Pérou

Après sa rencontre avec le clergé, le pape Léon XIV s'est adressé à une foule estimée à 40 000 personnes place Mayor. Il a condamné avec force la persistance d'une mentalité machiste qui se traduit par l'absence paternelle dans la vie familiale et les violences physiques et psychologiques envers les femmes.

Le contexte de cette intervention est alarmant. Selon les données de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc), environ 11 féminicides ont été recensés chaque jour en 2024 en Amérique latine. Le chef de 1,4 milliard de catholiques a qualifié cette violence d'une réalité qui blesse l'humanité toute entière.

Les fidèles présents à Lima ont salué ces prises de position. Irma Grimaldo, 71 ans, une fidèle accompagnée de sa fille, a affirmé qu'il est nécessaire d'enquêter sérieusement sur toutes les affaires d'abus et de faire preuve de fermeté pour mettre fin à ces pratiques.

Héritage et défis pour l'épiscopat péruvien

La visite du pape Léon XIV s'inscrit dans la continuité des efforts engagés par ses prédécesseurs. Carlos García, président de la Conférence épiscopale péruvienne, a rappelé que Robert Prevost, alors évêque de Chiclayo entre 2015 et 2023, avait contribué à ouvrir la voie à l'écoute des victimes.

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Le souverain pontife a comparé la mission des évêques aux difficultés du Chemin de l'Inca. Il a expliqué que, comme ce réseau de routes traversant les Andes, le parcours épiscopal ne se déroule pas toujours sur des chemins dégagés et met l'endurance à l'épreuve.

Cette étape péruvienne conclut une tournée sud-américaine de douze jours qui a déjà inclut l'Uruguay et l'Argentine. La présence du pape Léon XIV, âgé et affaibli par sa récente maladie, confirme l'importance du Pérou dans la stratégie pastorale du Vatican pour affronter les crises contemporaines de l'Église et de la société.