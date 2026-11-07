Pape Léon XIV prêche la joie à Paysandú après opération

Le Pape Léon XIV célèbre la messe à Paysandú en Uruguay, appelant à unir les fidèles autour du maté et de la foi, alors que son voyage touche à sa fin.

Le Pape Léon XIV a célébré la première messe de sa tournée en Amérique latine samedi à Paysandú, une ville du nord-ouest de l' Uruguay. Devant une assemblée de 40.000 fidèles, le souverain pontife de 71 ans a exhorté les croyants à bâtir des liens solides et à partager la joie de leur spiritualité. Cet événement marque le début d'un périple de 12 jours dans la région, alors que le chef de l'Église catholique se remet tout juste d'une intervention chirurgicale au poumon subie trois semaines plus tôt.

Messager d'unité et de partage

Le Pape Léon XIV a intégré la culture locale en rendant hommage au maté, cette infusion traditionnelle profondément ancrée dans la société uruguayenne. Il a déclaré que cette pratique enseignait le partage et la vie en communauté, agissant comme un symbole d'intégration qui rapproche les frères et sœurs. Pour accueillir l'évêque de Rome, la foule s'est installée sous un ciel nuageux au parc Paris-Londres, armée de chaises de plage et d'imperméables, démontrant une détermination sans faille malgré les intempéries.

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Défis démographiques et sociaux

L'Uruguay, pays le plus laïque d'Amérique latine, présente des chiffres alarmants concernant la pratique religieuse. Un sondage de Latinobarómetro de 2026 indique que seuls 35 % des habitants se déclarent catholiques, plaçant le nation au dernier rang de la région, bien loin du Paraguay et du Mexique. Malgré ce contexte, des fidèles comme Adela Giles, 56 ans, ont parcouru 50 kilomètres avec leur mère de 81 ans pour assister à la cérémonie, qualifiant l'expérience de magnifique et unique.

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Santé publique et éthique

Les questions de fin de vie et de santé mentale ont dominé les échanges précédents à Montevideo. Le Pape Léon XIV a appelé à soutenir les personnes souffrant de solitude et d'angoisse, soulignant l'importance de la dignité humaine face au taux de suicide le plus élevé d'Amérique latine. Le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, a confirmé l'intérêt du public dépassant les clivages religieux, alors que le pays debate sur l'euthanasie et le mariage pour tous.

Vers le Pérou et l'Argentine

La tournée se poursuivra par une veillée de prière au stade Centenario pour 60.000 personnes, avant un voyage en Argentine et au Pérou. Le Pape Léon XIV, ancien missionnaire à Lima, retrouvera son passé en rencontrant des prêtres de Chiclayo et en visitant une chapelle reconstruite, marquant ainsi une étape majeure de son ministère international en novembre 2026.