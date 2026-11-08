Pape Léon XIV en Argentine : enjeux sociaux et relations avec Milei

Le Pape Léon XIV arrive en Argentine pour sa première visite depuis près de 40 ans, affrontant la crise sociale et rencontrant le président Javier Milei.

Le souverain pontife Léon XIV a posé ses valises en Argentine ce dimanche, marquant le début d'une étape cruciale de sa tournée latino-américaine. Cette visite, qui intervient près de quatre semaines après une opération pour un cancer du poumon, constitue son premier déplacement majeur depuis sa convalescence. Le voyage se poursuit sur les traces de ses prédécesseurs, avec des arrêts prévus au Pérou après cette esude en Uruguay.

Déroulement de la visite papale

Léon XIV reste en Argentine pendant quatre jours intenses, accueilli à l'aéroport de Buenos Aires par le président Javier Milei. Le programme chargé inclut trois messes en plein air, visites d'une prison, d'un foyer pour handicapés et d'un site de pèlerinage. Cette présence représente la première venue d'un pontife dans ce pays depuis près de quarante ans, soit depuis Jean-Paul II.

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Le chef des 1,4 milliard de catholiques mondiaux compte s'entretenir directement avec le dirigeant argentin. Il doit également prononcer un discours devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Une gerbe sera déposée au héros de l'indépendance José de San Martin, soulignant l'importance historique de cette rencontre.

Contexte social et enjeux politiques

La foi catholique, bien qu'en perte de vitesse, touche encore 57,7% des 46 millions d'Argentins selon l'Université de Buenos Aires. La situation économique reste tendue, avec près d'un Argentin sur trois touché par la pauvreté en 2026. Les politiques d'austérité du gouvernement ont entraîné la perte de 300.000 emplois, suscitant de vives critiques de l'Église locale.

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Léon XIV devrait défendre les pauvres et les vulnérables face à ces difficultés. Le pape se rendra directement auprès des personnes âgées et des détenus durant son séjour. Les autorités espèrent jusqu'à sept millions de fidèles sur les quatre jours de son passage, témoignant d'une mobilisation populaire significative.

Relations entre le Vatican et le pouvoir argentin

Les relations entre le Vatican et Javier Milei ont connu des hauts et des bas. Le président, qualifié d'anarcho-capitaliste, rejetait la justice sociale qualifiée d'aberration par le passé. Bien que la relation avec François ait été tendue, elle s'est améliorée avec Léon XIV, premier pontife américain et péruvien.

L'archevêque de Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, a salué l'attente d'une Argentine en crise. Le Pape soulignera l'importance de la justice sociale, thème central de son Encyclique Magnificas humanitas. Cette position s'inscrit dans la continuité des préoccupations sociales portées par l'Église catholique argentine.

Héritage et dimension symbolique du voyage

Ce déplacement offre aussi une dimension de consolation pour un pays resté affecté par la disparition de François en 2025. Le pape se rendra symboliquement à la cathédrale de Buenos Aires pour y présider des vêpres, rendant hommage au lieu cher à son prédécesseur. Cette étape cherche à unir une nation marquée par la division sociale.

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Les fidèles espèrent voir le pape prendre position contre les mesures gouvernementales jugées trop dures. Des citoyens comme Susana Arauz ou Magdalena expriment leur attente d'une paix retrouvée. Le message de Léon XIV devrait résonner fortement auprès de ceux qui souffrent des réformes économiques actuelles, renforçant le rôle moral du Vatican dans le débat public.