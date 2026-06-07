Le pape Léon XIV s'est adressé à plus d'un million de fidèles sur la place de Cibeles, exhortant l'Espagne à renouer avec la foi catholique tout en soulignant le besoin d'unité sociale et politique. La visite de sept jours du pontife, ponctuée de processeurs emblématiques, a été le point culminant de son passage à Madrid, où le roi Felipe VI et la reine Letizia ont manifesté leur soutien.

Le 7 juin, la place de Cibeles a vibré au rythme de la voix du pape Léon XIV et de plus d'un million de fidèles rassemblés.

Cette cérémonie, qui a marqué la deuxième journée de la visite officielle de sept jours du pontife, a mobilisé une foule immense, composée aussi bien de passionnés du football que de simples civils, pour célébrer une messe de plein air exceptionnelle. Le jour de l'événement, le centre historique de Madrid a été transformé en scène sacrée, une opération logistique d'envergure qui a permis à chaque participant de rejoindre la foule sans encombre grâce à une coordination étroite entre les forces de sécurité et les organisateurs.

Durant la messe, le pape a prononcé des mots qui ont résonné dans les cœurs des Marocains. Il a appelé les Espagnols à considérer la religion non pas comme un simple "musée du passé", mais comme "une école de foi où l'on peut encore s'abreuver".

Sa déclaration a trouvé écho chez les visiteurs de diverses nationalités, y compris Nico Aldeanueva, un homme de 28 ans venu de Philadelphie, qui a déclaré que le pape était "une force très unificatrice" dans une époque où la société est profondément divisée. De la même manière, Ana Milagros, 64 ans, a apprécié la sincérité du pontife, le trouvant proche et accessible.

Après l'office, le pape a mené une procession traditionnelle, trois cents mètres long, dans les rues de la Gran Vía, illuminées de parures blanches et jaunes, couleur du drapeau du Vatican. Pendant ce déplacement, il a rappelé la montée de la polarisation politique, sociale et économique en Espagne, et a exhorté les citoyens à cesser les discours qui divisent pour favoriser un dialogue constructif.

Ce jour de la cérémonie s'inscrit dans un cadre plus vaste : la visite du pape Léon XIV vise à souligner les défis actuels, notamment la crise migratoire et le dérèglement climatique. Le pontife a aussi salué le gouvernement espagnol, en particulier ses efforts pour la paix et la solidarité internationale, tandis qu'il a appelé à mettre fin aux simplifications stéréotypées et aux discours qui divisent.

Au cours du séjour, des rencontres ont eu lieu avec des figures de la culture, du sport et de l'économie, jusqu'à une veillée de prière prolongée au pied du stade Santiago Bernabéu. La visite continue à Barcelone, où le pape célébrera une messe à la Sagrada Família, puis se rendra aux îles Canaries pour rendre hommage aux nombreux migrants périssant dans l'océan Atlantique.

En parallèle de ces moments spirituels, les habitants s'interrogent sur la manière de faire face aux températures extrêmes et aux catastrophes climatiques qui secouent le monde. Ils cherchent encore des solutions, que ce soit à Brésil, en Inde ou à Madrid, afin de vivre en harmonie avec les défis de notre époque. L'événement à Madrid a réaffirmé le rôle du Vatican comme catalyseur de discussion, d'espérance et d'action vers une société plus juste.

Le message est clair : croire en un avenir collectif pour le bien commun est une voie à suivre, afin de bâtir une Espagne unie, dans le respect et l'aspiration shared of God's grace





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