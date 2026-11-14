Pape Léon XIV au Pérou : Souffrance rurale et héritage colonial lors de sa visite à Cajamarca

Arrivé en dernière étape de son tour latino-américain, le Pape Léon XIV exprime sa sollicitude pour les villages andins vides par la pauvreté et rend hommage à la mémoire afro-péruvienne.

Le souverain pontife de l'Église catholique, le pape Léon XIV, a entamé samedi 14 novembre 2026 sa visite au Pérou, ultime étape de sa tournée de douze jours en Amérique latine après l'Uruguay et l'Argentine. Ce pape américain, âgé de 71 ans et opéré en octobre d'un cancer du poumon, a salué les fidèles depuis la papamobile sur l'esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca.

Retour dans l'ancien diocèse du Pape

Robert Prevost s'est rendu dans cette petite localité des Andes située à 2 000 mètres d'altitude, environ 150 km de Chiclayo, où il a exercé la fonction d'évêque de 2015 à 2023. Après son arrivée en hélicoptère militaire, il a parcouru les rues étroites du village debout à l'arrière d'une jeep militaire blanche, accueilli par les acclamations de la population. Pour rejoindre certaines communautés isolées, Robert Prevost se déplaçait parfois à cheval ou à dos de mule lors de ses précédents séjours pastoraux.

Also read Pérou : le pape Léon XIV dit sa

Déploration de la souffrance et de l'exode rural

Le chef de l'Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles dans le monde, a exprimé sa profonde inquiétude concernant la souffrance des habitants contraints de quitter leur patrie pour chercher un avenir meilleur dans les grandes villes du littoral. Il a également mis en lumière les difficultés liées à la faible natalité qui vide les villages, ainsi qu'à la répartition inégale des ressources dans cette zone montagneuse.

Les chiffres du recensement de 2025 confirment cette désertification démographique : quelque 729 000 personnes nées dans la région de Cajamarca vivent désormais ailleurs dans le pays. La pauvreté y atteint un taux de 41 %, représentant le niveau le plus élevé de l'ensemble du territoire péruvien, ce qui explique en grande partie la dynamique migratoire observée.

Advertisement

Hommage à l'identité afro-péruvienne à Zaña

Le pape Léon XIV s'est ensuite rendu à Zaña, une localité de 4 200 habitants située sur la côte désertique proche de Chiclayo, pour célébrer le 300e anniversaire de la canonisation de saint Turibe de Mogrovejo. Dans son homélie, le souverain pontife a loué la foi des populations andines et leurs traditions religieuses, qu'il a qualifiées d'antidote salutaire contre la superficialité et le consumérisme modernes.

Lors d'un discours prononcé dans le sanctuaire dédié au saint, il a exprimé sa joie profonde d'être de retour, se souvenant notamment des mets savoureux que les habitants lui préparaient. Il a également rappelé le passé esclavagiste de l'ancienne cité coloniale, évoquant la mémoire de générations d'hommes et de femmes africains arrachés à leurs foyers et réduits en esclavage, tout en dénonçant les discriminations passées.

Audiences pastorales et prochaines étapes

Irma Villalobos, 61 ans, a quitté le village pour s'installer à Chiclayo mais est revenue pour voir le premier pape américain de l'histoire, qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne. Gloria Zapata, 75 ans, originaire de Zaña mais installée à Lima, a souligné que le visiteur pontifical marque un moment très profond et significatif pour la communauté locale face aux préjugés historiques.

Le pape a évoqué les nombreuses familles qui souffrent à cause de la délinquance, du racket et de l'insécurité, dans un pays frappé par une vague de criminalité et d'extorsions. Le dimanche suivant, le souverain pontife doit se rendre à Cusco, ancienne capitale inca située à 3 400 mètres d'altitude, puis à Pucallpa, dans la chaleur humide de l'Amazonie, pour poursuivre son itinéraire spirituel et diplomatique.