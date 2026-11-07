Pape Léon XIV à Montevideo : dénonciation de la violence et appel au mariage

Le pape Léon XIV condamne les meurtres à Montevideo et urge les jeunes à fonder une famille. Retour sur sa visite historique en Uruguay face au déclin du catholicisme.

Le pape Léon XIV a vivement condamné samedi la mort violente d'enfants dans le quartier de Casavalle à Montevideo, mettant fin à une journée marquée par une forte présence sécuritaire dans la capitale uruguayenne. Le souverain pontife de 71 ans a parcouru les rues de cette zone au taux d'homicides le plus élevé du pays, dénonçant une société qui permet à des jeunes de subir des violences mortelles malgré les richesses nationales.

Visite dans le quartier de Casavalle

Cette étape à Montevideo constitue le deuxième jour de la tournée sud-américaine du pape Léon XIV, qui se poursuit ensuite en Argentine et au Pérou. L'itinéraire de ce voyage intervient seulement trois semaines après que le chef de l'Église a subi une opération chirurgicale pour un cancer du poumon. Sur une scène en plein air, il a exhorté la foule à ne pas accepter que le ventre vide ou la mort soit le destin inévitable des enfants uruguayens.

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Le quartier de Casavalle illustre une réalité dramatique où la sécurité peut basculer de calme à extrêmement dangereuse en quelques minutes. Des habitants ont relaté des scènes choquantes, comme des fusillades ayant eu lieu devant leurs domiciles, laissant les témoins, y compris les enfants, face à des corps sans vie dans la rue.

Chute du catholicisme et laïcité

En fin de journée, le pape Léon XIV a présidé une veillée de prière au stade Centenario de Montevideo devant des dizaines de milliers de fidèles. Le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, a salué cette présence comme un but d'anthologie dans une métaphore footballistique locale. Cependant, cette manifestation s'inscrit dans un contexte religieux en mutation rapide, l'Uruguay étant considéré comme le pays le plus laïque d'Amérique latine.

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Seulement 35 % de la population se déclare catholique, contre 55 % en Argentine et 67 % au Pérou. Les chiffres montrent que le catholicisme a reculé de 80 % en 1995 à 55 % en 2026 dans la région. Parallèlement, le nombre de personnes se disant sans religion atteint 16 % en 2026. Le pape a explicitement regretté cette progression de la sécularisation et de l'indifférence religieuse.

Aux jeunes d'oser la famille

Devant les vivats du public, le pape Léon XIV a lancé un appel pressant aux jeunes pour qu'ils fondent une famille et se marient. Il les a encouragés à franchir le pas sans peur du engagement à long terme, dénonçant indirectement les tendances démographiques actuelles. Le taux de fécondité en Amérique latine a chuté de 5,8 enfants par femme en 1950 à 1,8 enfant en 2024 selon le Fonds des Nations unies pour la population.

Tech et tradition au paysandu

Plus tôt dans la journée, à Paysandu située à 350 km au nord-ouest de Montevideo, le pape a célébré une messe en louant le maté. Cette infusion traditionnelle a été présentée comme un symbole de partage et de vie en communauté. Il a également mis en garde contre la déshumanisation dans l'éducation due à l'intelligence artificielle. À l'Université catholique d'Uruguay, il a insisté sur la nécessité de placer la personne humaine avant l'algorithme.