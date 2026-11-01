Pape Léon XIV à Casavalle : Espoir dans le quartier le plus pauvre d'Uruguay

Le pape Léon XIV se rendra à Casavalle, quartier pauvre de Montevideo, pour une visite symbolique unissant catholiques et évangéliques face à la violence et à la pauvreté.

Le quartier de Casavalle, situé en périphérie de la capitale uruguayenne Montevideo, se prépare à accueillir le pape Léon XIV ce samedi. Cette visite s'inscrit dans le deuxième jour de la tournée latino-américaine du souverain pontife, qui débute par l'Uruguay, un pays largement perçu comme le plus laïque de la région. Casavalle est un secteur profondément marqué par la pauvreté extrême, une délinquance gangstérisée liée au narcotrafic et une consommation de drogues endémique. Malgré ces défis structurels majeurs, les communautés religieuses locales, tant catholiques qu'évangéliques, collaborent étroitement pour cette occasion, sans aucune trace de rivalité visible entre elles.

Une opportunité de visibilité internationale

Les habitants de Casavalle, considéré comme l'un des quartiers les plus dangereux d'Uruguay, perçoivent cette venue comme une formidable opportunité pour sortir de l'anonymat. Janet De Leon, une fidèle catholique, a déclaré à l'Agence France-Presse qu'elle espère être vue et entendue grâce à la présence du pape. Elle estime que cette visite offre aux personnes marginalisées, indépendamment de leur affiliation religieuse ou de leur absence de foi, un sentiment d'importance et de reconnaissance sociale. Le père Pablo Coimbra, le curé de la paroisse Notre-Dame de Guadalupe, partage cette vision, soulignant que le pape viendra dans un coin du monde souvent oublié, apportant une attention inattendue à cette communauté humble.

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Catholiques et évangéliques en harmonie

Contrairement aux attentes d'une possible tension doctrinale, l'ambiance à Casavalle est marquée par une coexistence pacifique. Le pasteur évangélique Javier Roque, qui supervise une communauté grandissante, considère la visite comme une chance unique pour rapprocher les gens de Dieu. Il insiste sur le fait que l'événement pourrait amener des améliorations concrètes dans le quartier. Les deux chefs religieux s'accordent à dire que leurs lieux de culte servent de refuge essentiel et de soutien émotionnel nécessaire pour survivre dans une zone où les taux de pauvreté dépassent largement la moyenne nationale. Cette solidarité religieuse reflète une réalité sociale où la foi constitue un pilier de stabilité face à l'insécurité.

Contexte socio-économique critique

Les chiffres officiels du premier semestre 2026 illustrent la précarité persistante en Uruguay, pourtant reconnu pour la stabilité de son économie. Sur les 3,5 millions d'habitants, 14,8 % vivent sous le seuil de pauvreté. Dans les ruelles étroites en terre battue de Casavalle, les habitations sont souvent précaires. Laura Lemos, une vendeuse de 41 ans et mère de trois garçons âgés de 24, 21 et 19 ans, a trouvé un refuge à l'église évangélique El Camino dirigée par le pasteur Roque. Elle se souvient avec angoisse du moment où son plus jeune fils a été emprisonné, un événement qui aurait pu détruire sa famille. Selon elle, ses fils sont en vie aujourd'hui grâce à Dieu et au soutien inestimable reçu au sein de sa communauté religieuse.

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Impact spirituel et social durable

L'unité spirituelle transcende les divisions communautaires, comme le souligne Laura Lemos qui rejette catégoriquement l'idée d'une rivalité entre catholiques et évangéliques. Pour elle, c'est le même Dieu qui offre un soutien dans des contextes différents. Un voisin de 29 ans, surnommé Polaco Rodriguez et connu pour son passé de délinquant évité grâce à la foi, exprime également cette universalité. Bien qu'il ne fréquente plus régulièrement les églises, il croit que Dieu est avec chacun. Il espère que la visite du pape rappellera aux habitants qu'ils ne sont pas aussi oubliés qu'ils le pensent, apportant un espoir tangible à un jeune père de six enfants vivant de petits boulots informels.

Préparatifs et composition religieuse

À quelques jours de l'événement, des ouvriers travaillent contre la montre pour construire la scène de briques qui accueillera le souverain pontife devant l'église Nuestra Señora de Guadalupe. Le curé Coimbra exprime encore son incrédulité face à cette visite dans un quartier si humble. Cette visite s'inscrit dans un paysage religieux uruguayen où 35 % de la population se déclare catholique, selon une récente enquête sur la religiosité. Les autres chrétiens, principalement les évangéliques, représentent 13 % de la population, tandis que les autres religions comptent pour 7 %. La rencontre entre le pape et la communauté locale symbolise donc un point de convergence unique entre une hiérarchie religieuse mondiale et une réalité locale marquée par la lutte pour la survie quotidienne.