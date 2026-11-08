Pape Léon XIV à Buenos Aires : appel à la justice sociale face à l'austérité de Milei

Arrivé à Buenos Aires, le pape Léon XIV a plaidé pour une économie au service de la personne. Il s'adresse au président Javier Milei dans un contexte de crise sociale et de polarisation politique en Argentine.

Arrivé ce dimanche 8 novembre 2026 à Buenos Aires, le pape Léon XIV a adressé un message clair aux autorités argentine, affirmant que l' économie doit nécessairement rester au service de la personne humaine et non l'inverse. Cette déclaration intervient quelques heures seulement après son atterrissage, lors d'une rencontre prévue en tête-à-tête de près d'une heure avec le président Javier Milei au sein de la Casa Rosada. Le souverain pontife, âgé de 71 ans, entame ainsi la deuxième étape de sa tournée ambitieuse de 12 jours en Amérique latine, après son séjour en Uruguay et avant son départ pour le Pérou.

Positionnement éthique face à la politique de Milei

Dans son allocution prononcée devant les autorités civiles et politiques, Léon XIV a lancé un pressant appel à la tempérance dans la vie publique. Il a insisté sur la nécessité d'un soin particulier apporté à la parole et d'une recherche patiente de compromis pour apaiser les tensions. Le Pape a souligné que celui qui exerce l'autorité a le devoir moral d'agir avec prudence et de reconnaître les limites inhérentes au pouvoir politique.

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Cette position marque une convergence indirecte mais forte avec les critiques répétées de l'Église catholique sur le coût social des mesures d'austérité mises en œuvre par le président ultralibéral Javier Milei. Bien que le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde n'ait pas nommé explicitement les politiques spécifiques, son rappel à la justice sociale, thème central de l'Encyclique Magnificas humanitas, résonne directement avec les réalités économiques actuelles du pays.

Détente sociale et contexte économique difficile

Le président Milei, qui se définit comme anarcho-capitaliste, a reçu le Pape avec les honneurs officiels. Il a salué " l'Argentin le plus important de l'histoire " en référence au défunt pape François, dont la mention a déclenché une ovation prolongée dans la salle. Les relations entre Javier Milei et le précédent pontife avaient été particulièrement tendues, le président qualifiant autrefois François " d'imbécile " avant une réconciliation médiatisée au Vatican.

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Au pouvoir depuis fin 2023, Javier Milei a effectivement jugulé une inflation hors de contrôle, mais au prix de coupes budgétaires drastique. Près de 300.000 emplois, tant dans le secteur privé que public, ont été perdus en trois ans. Le taux de pauvreté, après diverses fluctuations, a rebondi en 2026 pour toucher près d'un Argentin sur trois, selon les statistiques officielles.

Le président argentin a maintes fois exprimé son rejet de la " justice sociale ", la qualifiant d'" aberration " et de " profondément injuste car elle prend à certains et donne à d'autres ". Cette idéologie s'oppose frontalement à l'enseignement social catholique défendu par Léon XIV, qui a appelé à " favoriser tout ce qui ouvre des perspectives " et à s'assurer que la croissance profite également aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés matérielles.

Immenses foules et attentes de la population

À l'extérieur de la résidence présidentielle, plusieurs centaines de personnes, majoritairement drapées de drapeaux du Vatican ou argentins portant l'effigie du Pape, scandaient son nom. Parmi elles, Brian Inacio Rodriguez, 26 ans, avait parcouru 3.000 kilomètres en cinq jours depuis Ushuaia en Patagonie avec son père. Ce jeune sans emploi estime que ce périple " valait la peine ", espérant que le pape " apporte beaucoup de paix à l'Argentine " dans un pays marqué par une profonde division politique et des tensions sociales accrues.

Autre exemple de cet engouement, Magdalena, ergothérapeute de 40 ans, a déclaré ressentir une émotion intense face à cet " événement historique ". Elle a confié souhaiter plus d'union entre les Argentins, conscients que le pays traverse un moment de fracturation. Selon les estimations des autorités locales, jusqu'à sept millions de personnes sont attendues sur les lieux de passage du Pape au cours des quatre jours de sa visite argentine.

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Signification historique et spiritualité du voyage

Cette visite constitue la première tournée d'un pape en Argentine depuis Jean-Paul II, il y a près de 40 ans. Le souverain pontife de 71 ans a également tenu à souligner la signification particulière de son itinéraire. Il " parcourt le chemin inverse " de son prédécesseur François, le pontife argentin qui, durant ses douze ans de règne, n'était jamais revenu dans son pays natal jusqu'à sa mort survenue en 2025.

Avant de se rendre à la Casa Rosada, Léon XIV a déposé une gerbe au monument de José de San Martin, héros de l'indépendance sud-américaine, au palais Libertad. Ce geste symbolique a précédé la cérémonie officielle d'accueil à l'aéroport de Buenos Aires. La foi catholique reste la religion majoritaire en Argentine, partagée par 57,7 % des 46 millions d'habitants selon une enquête récente de l'Université de Buenos Aires, bien qu'elle soit en perte de vitesse relative.

Appel à l'intégrité contre la corruption politique

Outre les questions économiques et sociales, le Pape a abordé le sujet délicat de la gouvernance dans un continent où de nombreux dirigeants ont été emprisonnés pour corruption. Il a lancé un vibrant appel à l'intégrité personnelle de ceux qui ont reçu la responsabilité de gouverner. Il a rappelé que la corruption érode inévitablement la confiance des citoyens dans leurs institutions, invitant les leaders à faire preuve de responsabilité morale.

Cette déclaration fait écho aux récents développements politiques régionaux et locaux, renforçant la crédibilité morale de l'Église face aux défis contemporains. Le pape Léon XIV, dont le voyage coïncide avec la récupération post-opératoire d'un cancer du poumon diagnostiqué il y a près de quatre semaines, montre ainsi une énergie et une présence physique remarquables. Sa visite se veut à la fois un soutien spirituel et un rappel éthique pour une nation en quête d'équilibre.