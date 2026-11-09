Pape Léon XIV : 2,5 millions de fidèles à Buenos Aires et défense des droits sociaux

Le pape Léon XIV célèbre une messe historique réunissant 2,5 millions de fidèles à Buenos Aires. Il plaide pour la dignité des handicapés et des victimes d'abus, marquant une étape forte de sa visite.

Le souverain pontife Léon XIV a inauguré la seconde journée de sa visite apostolique en Argentine par une célébration monumentale le lundi 9 novembre 2026 à Buenos Aires. Cette rencontre spirituelle massive a marqué un tournant décisif dans l'accueil réservé au chef de l'Église catholique, confirmant l'engouement populaire qui a suivi les engagements officiels de la veille. La capitale argentine s'est transformée en un véritable épicentre de la foi, attirant des pèlerins venus de l'ensemble du territoire national pour une journée placée sous le signe de la solidarité et du retour aux racines.

Un rassemblement historique à Buenos Aires

Les autorités ont officiellement dénombré la présence de 2,5 millions de fidèles lors de la messe célébrée au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo. Ce chiffre représente l'affluence la plus massive enregistrée depuis seize mois de pontificat du pape américain, surclassant toutes les estimations précédentes. L'atmosphère était électrique, parsemée de chants, de guitares et de drapeaux argentins et vaticans agités par la foule. Carlos Mesada, professeur âgé de cinquante-quatre ans, a exprimé cette effervescence unique en notant que le pape semblait s'adresser directement au peuple, rompant avec la distance perçue auparavant.

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L'engouement a dépassé les frontières de la capitale, attirant des fidèles venus de provinces lointaines comme la Patagonie, dont certains avaient campé sur place dès la nuit précédente. Carlos Fuentes, soixante ans, originaire de Salta située à 1 500 kilomètres au nord, a partagé son émotion mêlée d'un léger regret de ne pas avoir accueilli le prédécesseur argentin François. Ce dernier n'est jamais revenu dans son pays d'origine durant ses douze années de pontificat, laissant un vide symbolique que la présence de Léon XIV contribue à combler partiellement.

Mission au Cottolengo de Claypole

En matinée, le pape s'est rendu à une heure de route de Buenos Aires, à Claypole, pour visiter l'institution caritative du Cottolengo Don Orione. Il y a rencontré des résidents souffrant de handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs, dont le nombre total atteint 410 personnes. Cette visite s'inscrit dans un plaidoyer vigoureux pour l'inclusion sociale, affirmant que le progrès réel d'une nation se mesure à l'accueil qu'elle réserve aux personnes les plus vulnérables. Léon XIV a insisté sur le fait que les vies des résidents ne constituent pas un fardeau, mais une bénédiction rappelant la dignité fondamentale de chaque être humain.

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La resident Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, a confié avoir longtemps cherché un lieu de vie après avoir été abandonnée par sa mère. Elle décrit le Cottolengo comme un havre où elle a retrouvé un sentiment d'appartenance et de non-rejet. Cette institution surnommée la petite ville de la charité fait l'objet d'une attention particulière dans un contexte politique tendu, le gouvernement ultralibéral ayant récemment suspendu une réforme des prestations sociales contestée comme une mesure d'austérité.

Dénonciation des abus et soutien aux syndicats

L'après-midi a été consacré à une rencontre intime et solennelle avec cinq victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé en Argentine. Le Vatican a confirmé que le pape a écouté les récits individuels de chacune, enregistrant leurs expériences douloureuses et leurs propositions pour renforcer les processus de guérison au sein de l'Église. Cette démarche s'ajoute à une autre déclaration sociale forte, réalisée la veille, où Léon XIV avait défendu la famille chrétienne comme un pilier face aux précarités modernes telles que le chômage précaire et les addictions.

Le pape a également adressé un message clair au monde du travail en défendant les syndicats comme des institutions indispensables pour protéger les salariés de la marchandisation du travail. Il a réitéré devant les représentants du secteur que l'économie doit rester au service de la personne humaine, et non l'inverse. Cette position s'aligne partiellement sur les critiques de l'Église concernant le coût social de la rigueur budgétaire appliquée par le gouvernement, bien que le souverain pontife cherche à apaiser les tensions politiques lors de ses interventions publiques.

Retour à la cathédrale archiépiscopale

La journée s'est achevée par la célébration des vêpres dans la cathédrale de Buenos Aires, lieu historique où l'actuel pape, alors Jorge Bergoglio, a exercé ses fonctions d'archevêque pendant quinze ans. Ce choix symbolique a renforcé le lien entre l'identité argentine de l'évêque de Rome et la ville qui l'a vu grandir. Des centaines de personnes étaient massées à l'extérieur de l'édifice pour assister à cette clôture mémorable du programme du lundi.

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Depuis le balcon de l'archevêché, Léon XIV a lancé un vibrant message de gratitude : Gracias Buenos Aires, Gracias Argentina. Cette conclusion marque non seulement la fin d'une étape clé de sa visite, mais aussi l'affirmation d'un pont renouvelé entre le Vatican et l'Amérique latine. Les observateurs notent que cette visite réussie renforce la légitimité morale du pape sur la scène internationale, tout en maintenant un dialogue constructif avec les dirigeants politiques locaux.