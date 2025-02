Pape François interrompt sa messe en raison de problèmes respiratoires

Le pape François, âgé de 88 ans, a dû interrompre sa messe dimanche 9 février face aux forces armées du Vatican en raison de problèmes respiratoires. Il a été contraint de confier la parole à son assistant pour terminer la lecture, expliquant qu'il avait « du mal à respirer ».

Dimanche 9 février, le pape François, âgé de 88 ans, a dû interrompre sa messe sur la place Saint-Pierre face aux forces armées du Vatican en raison de problèmes respiratoires. Placé sur une scène surélevée par rapport à la foule, le souverain pontife, atteint d'une bronchite depuis plusieurs jours, a été contraint de confier la parole à son assistant. Le vent a même fait tomber sa calotte papale.

\\\Alors que le pape récitait son homélie, il a exprimé sa difficulté à respirer et a demandé à son assistant de terminer la lecture. « Je m'excuse et je vais demander au maître de cérémonie de continuer la lecture parce que j'ai du mal à respirer », a-t-il déclaré en italien avant de laisser le micro. Plus tard, il a toutefois repris la parole pour poursuivre son discours devant les forces armées, les invitant à servir « à la légitime défense » plutôt qu'« à la domination sur d'autres nations ». « Prions pour la paix… Que les armes se taisent partout et que le cri des peuples demandant la paix soit entendu », a conclu l'évêque de Rome. \\\Ces derniers jours, le pape avait tenu ses réunions à son domicile afin de pouvoir se reposer. Atteint d'une bronchite, c'est la même maladie qui l'avait contraint à passer trois nuits à l'hôpital en 2023. Le pape a également subi l'ablation d'une partie de l'un de ses poumons lorsqu'il était plus jeune.





