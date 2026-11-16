Paolo Francesco De Leo, originaire de Milan, prend ses fonctions le 20 septembre à Cavaillon. Son parcours, marqué par vingt ans en Inde, vise à comprendre les besoins locaux.

Paolo Francesco De Leo assume désormais la charge spirituelle de la paroisse de Cavaillon depuis son entrée officielle en fonction le 20 septembre. Cet ecclésiastique, qui a choisi de demeurer en poste pour une durée minimale de trois ans, arrive dans la cité comtadine avec une longue histoire ecclésiale derrière lui. Son arrivée marque un tournant pour la communauté locale, alors qu'il cherche à s'imprégner rapidement des réalités de ce nouveau territoire qu'il devra servir.

Origines et formation à Milan et Turin

Paolo Francesco De Leo est natif de Milan, ville qui a façonné son identité culturelle et religieuse durant sa jeunesse. Il a grandi près de Turin au sein d'une famille profondément croyante, un environnement qui a posé les fondations de sa spiritualité précoce. Dans sa fratrie, il est le seul membre à avoir décidé d'embrasser les ordres sacrés, se distinguant ainsi de ses frères et sœurs par sa vocation unique.

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Dès son plus jeune âge, il a découvert les fondements de sa foi à travers les pratiques régulières comme les communions et les cours de catéchisme. C'est à l'âge précis de 17 ans qu'il a pris conscience que sa véritable vocation résidait dans la transmission du savoir et de la foi. Ce désir de partager et d'éduquer a orienté ses études ultérieures vers la philosophie, une discipline qu'il a suivie pendant cinq années tout en maintenant une foi inébranlable.

Deux décennies de mission en Inde

À 23 ans, Paolo Francesco De Leo a pris l'engagement solennel d'entrer dans la congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, une institution dont les racines remontent à sa fondation à L'Isle-sur-la-Sorgue en 1592. Après s'être développé initialement en Italie, l'ordre s'est étendu vers l'Inde, devenant le théâtre principal de son ministère pour une période de près de vingt ans.

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Pendant ces deux décennies passées outre-mer, il a exercé plusieurs rôles essentiels : enseigner, soigner et transmettre les valeurs évangéliques à des enfants, des jeunes et des adultes. Il a contribué à développer une communauté vivante sur place, observant un renouveau significatif de la demande religieuse. Cette période longue et intense a été marquée par un attachement fort au terrain et aux populations locales qu'il a servies avec dévouement.

Un départ contraint et un retour en France

L'histoire de sa carrière a connu une rupture brutale en 2020, lorsqu'il a été contraint de quitter l'Inde non par choix, mais par nécessité. Les Italiens résidents dans le pays étaient alors accusés à tort d'être responsables de la propagation du Covid-19, créant une atmosphère hostile et difficile. Cette situation sécuritaire et sociale dégradée a poussé Paolo Francesco De Leo à rentrer dans son pays natal, un retour qui n'a pas été sans difficultés logistiques et personnelles.

Après son retour en Italie, il a œuvré à Rome pour rouvrir un séminaire, assurant ainsi la continuité de la formation religieuse. C'est finalement ce parcours atypique qui l'a conduit à reprendre le flambeau de l'ancien curé Jean-Marie Radaelli à Cavaillon, mettant fin à une période de transition pour la paroisse locale.

Expansion du secteur pastoral et adaptation locale

Dès ses premières semaines à Cavaillon, Paolo Francesco De Leo a dû intégrer des changements structurels majeurs. Le secteur pastoral a été officiellement élargi, englobant désormais non seulement Cavaillon mais aussi les communes de Robion et d'autres localités voisines. Cette réorganisation vise à créer une communauté unifiée et plus résiliente face aux défis contemporains.

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La priorité immédiate de ce nouveau pasteur, originaire de Milan, est de comprendre de quoi les gens ont réellement besoin sur le terrain. Il constate avec optimisme que la religion connaît un certain essor ces dernières années, tant en France qu'en Provence. Son objectif est de continuer à pratiquer ce qui a toujours guidé son chemin : se consacrer entièrement aux besoins spirituels et humains de sa nouvelle communauté vauclusienne.