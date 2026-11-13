Pannes de communication paralysent l'aviation américaine

Le FAA suspend les décollages aux États-Unis suite à une coupure de télécommunications, provoquant des milliers d'annulations.

Le système aéroportuaire américain fait face à une paralysie majeure ce vendredi en raison d'une panne de télécommunications. Des milliers de vols ont été annulés sur l'ensemble du territoire, laissant les passagers dans une incertitude totale.

Markwayne Mullin a confirmé que cette suspension était d'ordre préventif. Le régulateur de l'aviation (FAA) a ordonné l'arrêt des décollages pour sécuriser l'espace aérien national face à cette défaillance technique rare.

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Origine technique de la suspension nationale

La coupure temporaire des télécommunications affecte plusieurs centres de contrôle aérien majeurs. Cette situation est exceptionnelle car les dernières interdictions nationales similaires remontent à janvier 2023 pour une panne informatique et au 11 septembre 2001 après les attentats. Markwayne Mullin a précisé qu'il ne s'agit pas d'une menace sécuritaire ou d'une cyberattaque pour le moment.

Le ministre de la Sécurité intérieure a insisté sur le caractère technique du problème. Il a déclaré qu'il n'y avait aucune indication d'une attaque malveillante contre les infrastructures américaines. Cette clarification vise à apaiser les craintes d'une nouvelle crise nationale semblable à celle de 2001.

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Humeur des passagers bloqués dans les aéroports

Le chaos règne à l'aéroport de LaGuardia à New York où Tiara Johnson attend son vol pour Orlando. Elle a exprimé sa frustration devant les changements d'horaires intempestifs. Les plans initiaux ont été complètement bouleversés sans aucune date de départ précise.

À Chicago O'Hare, les écrans d'information affichent des retours en série qui stupéfient les voyageurs. Les passagers scrutent les horaires avec anxiété, incapables de déterminer leur prochain déplacement. Cette situation prolongée fatigue considérablement les clients attendus pour le week-end.

Le Ronald-Reagan Memorial à Washington subit la même pression. Elisabeth Kessebeh espère un décollage rapide pour se rendre à Porto Rico. Elle craint de devoir rester sur place plusieurs jours supplémentaires face à cette instabilité.

Derniers détails et conséquences

Las Vegas voit ses files d'attente aux comptoirs de location s'allonger. Susan Sardina raconte avoir été débarquée d'un avion déjà embarqué. Elle tente désormais de trouver un moyen alternatif pour rejoindre la Californie par la route.

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Contexte de modernisation du contrôle aérien

Cette crise survient alors que la Maison Blanche demande 30,1 milliards de dollars au Congrès. Ces fonds sont essentiels pour moderniser le système de contrôle aérien vieillissant. L'administration Trump a déjà présenté un plan majeur en mai 2025 pour réformer les infrastructures obsolètes.

Certains équipements utilisés datent encore des années 1960 et fonctionnent avec des disquettes. Cette dépendance technologique ancienne rend le système vulnérable aux pannes fréquentes. Newark a déjà subi des perturbations majeures au printemps 2025 pour des raisons similaires.

En septembre 2026, la côte Est a été touchée par une rupture accidentelle de ligne. Ces incidents répétés soulignent l'urgence des investissements publics. La main-d'œuvre reste également insuffisante depuis la pandémie de Covid-19.

Les compagnies comme American Airlines anticipent des troubles prolongés. Les horaires continuent de changer jusqu'à la fin de la suspension. Les passagers restent donc dans l'attente d'une réouverture complète et sûre de l'espace aérien.