Panne Microsoft : aucun impact sur les hôpitaux français ce 13 novembre 2026

Le 13 novembre 2026, la panne mondiale de Microsoft n'affecte pas les hôpitaux français grâce à des circuits alternatifs. Le ministère de la Santé et les urgences confirment la continuité des soins malgré des tensions sur les communications internes.

La panne informatique mondiale touchant les logiciels de Microsoft ce vendredi 13 novembre 2026 n'a pas perturbé le fonctionnement des hôpitaux en France. Le ministère de la Santé a confirmé que les établissements de santé, les services d'urgence et la remontée des signalements sanitaires poursuivaient leur activité sans interruption notable à la mi-journée.

Maintien des opérations grâce aux protocoles d'urgence

Le ministère a précisé que si la panne affecte potentiellement les échanges numériques entre les différents services, les établissements ont activé des circuits alternatifs de communication. Ces mesures préventives ont permis d'éviter tout dysfonctionnement majeur sur le terrain, garantissant la continuité des soins et la sécurité des patients face à cette cyberpanne internationale.

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Agnès Ricard-Hibon, porte-parole du syndicat Samu-Urgences de France, a indiqué à l'Agence France-Presse qu'aucun dysfonctionnement n'avait été relevé dans la prise d'appels des Samu ni dans leur traitement. La continuité opérationnelle a été assurée grâce à l'activation de procédures de secours qui ont contourné les infrastructures numériques compromises par la défaillance des serveurs.

Gestion des crises et suivi ministériel strict

L'ensemble des services ministériels concernés assurent un suivi rapproché de la situation. Le Centre de crises sanitaires est particulièrement mobilisé pour surveiller l'évolution du problème et coordonner les réponses adaptées. Cette veille constante permet d'anticiper d'éventuels effets secondaires sur le réseau de soins national et d'adapter les consignes si nécessaire.

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La porte-parole du syndicat a toutefois reconnu que des impacts avaient pu survenir sur la transmission d'informations entre professionnels de santé. Ces perturbations ont été maîtrisées par le recours à des appels directs, démontrant la capacité de résilience des équipes face à ces ruptures technologiques inattendues.

Débats sur la modernisation de la Sécurité civile

Cette incident a ravivé les débats sur le projet de loi de modernisation de la Sécurité civile actuellement en cours de finalisation par le gouvernement. Le docteur Ricard-Hibon a utilisé cet événement pour souligner les risques liés au projet qui prévoit de rassembler en un même centre d'appels le 15, géré par les hôpitaux, et le 18, géré par les pompiers.

Les syndicats médicaux font valoir que ce type de panne et les cyberattaques montrent combien il est crucial de ne pas centraliser excessivement les systèmes. Ils estiment que la dépendance à une seule plateforme technologique expose l'ensemble du système d'urgence à des risques systémiques trop élevés pour garantir la sécurité publique.