Panne FAA : L3Harris et le routeur défectueux au centre du blocage aérien

L'enquête sur le blocage aériin américain révèle un problème de routeur lors d'une maintenance L3Harris. La FAA et Sean Duffy investiguent la cause exacte de cette saturation réseau historique.

Un incident majeur a paralyse le ciel américain vendredi, lorsque des techniciens de L3Harris, sous-traitant historique de la FAA, intervenaient sur un site isolé pour remplacer des câbles en cuivre par de la fibre optique. Cette intervention routine a provoqué une saturation brutale du réseau de communication des contrôleurs aériens, entraînant l'arrêt total des décollages pendant plus de quatre heures. Cet événement, le plus grave depuis le 11 septembre 2001 et la panne de janvier 2023, a contraint l'agence fédérale à ordonner une suspension générale du trafic aérien national.

Mécanisme de la panne réseau et saturation

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a interdit tout décollage dans le pays vendredi peu avant 16 heures à New York, levant cette interdiction uniquement à 20 h 15. La décision d'une telle ampleur est extrêmement rare et souligne la vulnérabilité des infrastructures critiques. Rebecca Guy, directrice technique par intérim de la FAA, a expliqué que les ingénieurs avaient détecté deux points interrogeant le réseau à un rythme alarmant, générant environ un millier de connexions toutes les quatre à cinq secondes. Cette charge anormale a immédiatement surchargé le système.

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Dès l'identification de ces anomalies critiques, les techniciens de l'agence ont désactivé les deux points défaillants, permettant une stabilisation rapide du trafic. Cependant, l'origine précise de cette instabilité demeure objet d'enquête. Les responsables de la FAA cherchent encore à déterminer si la cause réside dans une erreur humaine lors de l'installation ou dans un défaut matériel intrinsèque du nouveau matériel déployé sur le site isolé.

Rôle de L3Harris et interrogation sur les routeurs

L3Harris, prestataire de longue date de la FAA, était en charge de la migration vers la fibre optique. Le ministère des Transports, dirigé par Sean Duffy, a présenté samedi les premiers résultats de l'enquête tout en admettant l'incertitude sur la cause racine. Les enquêteurs doivent trancher entre deux scénarios principaux : une erreur d'installation commise par les techniciens de L3Harris ou la fourniture d'un routeur défectueux par l'entreprise. La question de la planification de l'intervention, un vendredi à 15 heures, reste également débattue, contrairement aux interventions nocturnes habituelles sur les grands aéroports.

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Selon les explications de Sean Duffy, la FAA procède généralement à la bascule des grands aéroports vers de nouveaux équipements pendant la nuit pour minimiser l'impact. En revanche, les sites isolés sont maintenus pour des interventions diurnes. Cette distinction de procédure a été mise en avant pour justifier le timing de l'incident, bien que les conséquences sur le réseau national aient été immédiates et globales. Le secrétaire aux Transports répète régulièrement que le Congrès doit débloquer plus de financement pour accélérer la modernisation des équipements obsolètes.

Impact opérationnel et réponse institutionnelle

Les données de la société Cirium révèlent l'ampleur du chaos logistique : de nombreuses compagnies ont annulé leurs vols vendredi soir, et au moins 3 000 autres vols supplémentaires ont été affectés le lendemain. Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a souligné la complexité de la gestion de crise. Le syndicat des contrôleurs aériens, quant à lui, a affirmé n'avoir jamais été consulté lors de la conception des systèmes impliqués, pointant un manque de coordination avec les premiers intéressés par la sécurité du ciel.

Cet incident rappelle les précédents historiques de défaillance technologique, comme la panne informatique de janvier 2023 qui avait déjà contraint la FAA à restreindre le trafic. La modernisation du système reste un enjeu urgent, avec le retrait progressif des anciennes technologies comme les disquettes de contrôle. L'agence continue d'analyser les logs réseau pour identifier définitivement si le routeur défectueux ou l'erreur d'installation de L3Harris a été le déclencheur de cette saturation massive du système de communication aérien national.