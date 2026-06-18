Panne électrique à la gare de l'Est à Paris: des voyageurs dans l'attente et la chaleur

Le trafic ferroviaire au départ de la gare de l'Est a été interrompu jeudi soir en raison d'une panne électrique avant de reprendre progressivement, laissant des centaines de voyageurs pendant plusieurs heures dans l'attente et l'incertitude, en pleine chaleur. L'incident est terminé, mais des retards jusqu'à 4 heures sont à prévoir sur les TGV Inoui.

Des centaines de voyageurs dans l'attente et la chaleur à cause d'une panne électrique à la gare de l'Est à Paris. Le trafic ferroviaire au départ de la gare a été interrompu jeudi soir en raison d'une panne électrique avant de reprendre progressivement, laissant des centaines de voyageurs pendant plusieurs heures dans l'attente et l'incertitude, en pleine chaleur.

L'incident est terminé, mais des retards jusqu'à 4 heures sont à prévoir sur les TGV Inoui. Le trafic des trains passant par la gare est détourné sur des lignes électrifiées et va pouvoir reprendre. Il est lié à un incident de caténaire, mais les causes exactes ne sont pas encore déterminées. Les voyageurs interrogés à la gare sont dans la résignation, assis sur les quelques sièges disponibles, sur leur valise, le plus souvent par terre, dans une chaleur torride.

Les réseaux sociaux évoquent une situation catastrophique sur la ligne de RER E, en direction de Chelles, Gournay et Tournan, dans la banlieue Est de Paris, où des passagers étaient évacués à pied dans les tunnels. La SNCF indique que la réalimentation est en cours et le trafic va reprendre progressivement sur le RER E





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