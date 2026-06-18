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Panne d'électricité à la gare de l'Est : le trafic interrompu jusqu'à 22h00

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Panne d'électricité à la gare de l'Est : le trafic interrompu jusqu'à 22h00
Panne D'électricitéGare De L'estTrafic Ferroviaire
📆6/18/2026 6:13 PM
📰laprovence
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Une panne d'alimentation électrique générale a affecté le trafic ferroviaire au départ de la gare de l'Est à Paris, entraînant des retards et des supprimations de trains.

La gare de l'Est à Paris a subi une panne d'alimentation électrique générale jeudi soir à 18h30, entraînant l'interception du trafic ferroviaire au départ de cette gare.

Les équipes de la SNCF sont sur place pour effectuer un diagnostic et sécuriser les installations. Selon une porte-parole de SNCF Gares et Connexions, le trafic est interrompu jusqu'à 22h00. Les trains TGV en partance de la gare de l'Est vers des destinations telles que Metz, Colmar, Francfort, Strasbourg et Bar-le-Duc affichent des retards de 45 minutes à 1h40.

Les trains en provenance de Troyes, Reims, Nancy, Strasbourg et Mannheim présentent des retards plus courts, compris entre 20 minutes et une heure. Les trains de banlieue de la ligne P en direction de Meaux, Provins, Château-Thierry et Coulommiers sont supprimés jusqu'à 21h50. Les équipes travaillent actuellement pour rétablir le trafic ferroviaire au départ de la gare de l'Est. La situation est suivie de près par la SNCF et les autorités locales

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