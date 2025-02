Panjas s'impose face aux Lislois dans un match engagé

Panjas remporte sa quinzième victoire consécutive face aux Lislois dans un match disputé jusqu'au bout.

Toujours invaincu et meneur de son groupe, Panjas a remporté sa quinzième victoire consécutive, ce dimanche après-midi. Les visiteurs de Lisle, venus sans prétention pour affronter une équipe supérieure, ont offert aux spectateurs un match engagé jusqu'à la fin. Le VVAL'XV ouvrait le score sur pénalité dès la première minute, mais Panjas répondait par deux essais successifs, fruit de belles actions des lignes arrières (14-3).

Les « bleu et vert » réduisaient ensuite l'écart grâce à une poussée des avants (14-8).\Malgré une défense adverse accrocheuse, les locaux creusaient l'écart en marquant trois essais supplémentaires pendant que les visiteurs transformaient deux pénalités et inscrivaient leur deuxième essai avant la pause (33-21). À la reprise, on pouvait penser que Panjas allait facilement dominer la deuxième période, inscrivant deux nouveaux essais (45-21). Mais les visiteurs, tenaces, ne lâchaient rien et restaient dans le match, en allant même une nouvelle fois marquer un essai. Le score final s'élevait à 45-28 au coup de sifflet final. Le PAC engrange un nouveau bonus offensif, confortant son statut de leader. En face, les Lislois rentrent bredouilles, mais ne devraient pas rougir de leur prestation.





