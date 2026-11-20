Les investisseurs fuient les valeurs technologiques et l'intelligence artificielle en raison des inquiétudes sur les coûts et la régulation, provoquant une chute majeure des bourses mondiales.

Les marchés financiers mondiaux sont entrés dans une phase de nervosité extrême face à l'industrie de l' intelligence artificielle et aux entreprises technologiques majeures. Cette correction brutale a vu les investisseurs se retirer massivement de ces secteurs stratégiques, entraînant des pertes colossales sur les places boursières internationales en très peu de temps. Le sentiment de marché, longtemps euphorique, s'est soudainement inversé alors que les investisseurs évaluent la soutenabilité des modèles économiques actuels.

L'érosion rapide des gains technologiques sur Wall Street

Le Nasdaq, qui constitue le baromètre principal des valeurs technologiques américaines, a effacé pratiquement tous ses gains enregistrés durant l'année 2026. En l'espace de cinq jours seulement, l'indice a perdu plus de 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, reflétant une vente panique sans précédent. Cette érosion rapide montre à quel point la confiance des investisseurs envers la croissance perpétuelle de la tech a été brutalement érodée par des données récentes et des craintes géopolitiques.

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Volatilité extrême et scandale autour de Jensen Huang

L'action du concepteur du chatbot Claude, Anthropic, a connu une journée de montagnes russes financières exceptionnelles. Jeudi, le titre a d'abord bondi de 34 % suite à un engouement initial, avant que les gains ne fondent rapidement. Vendredi, le titre a reculé de 8,5 %, pour finir la semaine à peine au-dessus de son prix d'introduction, fixé à 83 dollars. Cette volatilité illustre l'instabilité actuelle des actifs technologiques non encore rentables.

Parallèlement, le géant des puces Nvidia a été ébranlé par la démission de son PDG, Jensen Huang, depuis le début du mois d'octobre. Malgré la diffusion de bénéfices records par le constructeur la semaine précédente, l'action a perdu près de 50 % de sa valeur sur cette période. Ce recul explique à peu près la moitié de la chute globale de l'indice S&P 500, soulignant le poids dominant de Nvidia dans l'économie financière américaine.

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Enquête de la SEC et méfiance des petits investisseurs

Le scandale autour de Nvidia s'aggrave considérablement avec le lancement d'une enquête par la SEC, le gendarme boursier américain, sur la comptabilité du groupe, selon les informations relayées par l'agence Reuters. Cette incertitude réglementaire a freiné les acheteurs traditionnels. Contrairement aux précédents décrochages de marché, les petits porteurs n'ont pas saisi l'occasion d'acheter des actions à prix réduit. Leurs achats sont restés inexistants toute la semaine, selon les données fournies par JPMorgan, indiquant une méfiance générale à tous les niveaux d'investisseurs.

Propagation globale de la crise aux marchés asiatiques

La vague de panique a déferlé bien au-delà de Wall Street, touchant les bourses asiatiques qui ont connu leur pire semaine depuis 2020. À Taïwan, la chute a été telle que le fondeur de semi-conducteurs TSMC a perdu 6 % de sa valeur, poussant le président de la bourse locale à s'engager à soutenir le marché. Le scandale Nvidia s'aggrave par ailleurs, créant un effet domino sur les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

Au Japon, l'indice Nikkei a chuté de 5 %, tandis que l'indice Kospi sud-coréen, à forte composante technologique, a perdu 5,5 %. Cette synchronisation des baisses démontre l'interdépendance critique des marchés technologiques mondiaux face à une révision des attentes de croissance.

Angoisse sur les coûts et incertitudes politiques pour janvier

Les marchés européens ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2025. À Londres, le FTSE 100 a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de la guerre en Iran, reflétant une aversion au risque globale qui dépasse le seul secteur de la tech. L'enthousiasme pour l'IA s'est rapidement mué en profonde angoisse face aux sommes colossales que dépensent et empruntent les géants de la technologie pour leurs infrastructures.

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Ces dépenses massives, qui ont traditionnellement tiré la croissance, seront-elles désormais freinées par de nouvelles politiques et par les diverses enquêtes réglementaires attendues pour janvier, quand le nouveau Congrès américain siégera. Le marché essaie actuellement d'y voir clair, alors que Jim Caron, de Morgan Stanley, estime que ces interrogations sur la rentabilité future ont contribué à la chute actuelle. Les investisseurs attendent de voir si la régulation future va limiter les investissements dans l'intelligence artificielle.