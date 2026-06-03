Panini : la fin d'une collaboration avec la FIFA pour la Coupe du monde 2026

Panini, l'éditeur historique de l'album de vignettes de la Coupe du monde, affronte une amertume similaire à un décès familial avec l'annonce de la fin de sa collaboration avec la FIFA pour l'édition 2026. La société italienne, qui produit l'album de stickers autocollants depuis le Mondial 1970, avait pour ambition de s'affirmer en Amérique du Nord lors de cette édition. Cependant, la FIFA a annoncé un contrat de licence exclusif de longue durée avec son concurrent américain Fanatics à partir de 2031. Cette nouvelle a été reçue avec regret par Panini, qui vient de lancer son album de la Coupe du monde 2026.

Panini , l'éditeur historique de l' album de vignettes de la Coupe du monde, affronte une amertume similaire à un décès familial avec l'annonce de la fin de sa collaboration avec la FIFA pour l'édition 2026.

La société italienne, qui produit l'album de stickers autocollants depuis le Mondial 1970, avait pour ambition de s'affirmer en Amérique du Nord lors de cette édition. Cependant, la FIFA a annoncé un contrat de licence exclusif de longue durée avec son concurrent américain Fanatics à partir de 2031. Cette nouvelle a été reçue avec regret par Panini, qui vient de lancer son album de la Coupe du monde 2026.

Le directeur général de Panini France, Sébastien Dallain, a exprimé sa sidération face à cette annonce, mais a également affirmé que l'entreprise resterait motivée pour la prochaine Coupe du monde. L'usine historique de Modène, en Émilie-Romagne, produit jusqu'à 11 millions de vignettes par jour pour cet événement à 48 équipes. Bien que l'impact financier puisse sembler important, la réalité est plus nuancée.

L'entreprise a adapté son album pour le marché américain, où les cartes à collectionner sont plus populaires, dans l'espoir de conquérir un nouveau marché. Cependant, Panini fait face à la concurrence de Fanatics, qui a racheté la marque de cartes à collectionner Topps et a remporté la licence NBA et l'album de l'Euro en 2024





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