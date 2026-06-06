Panini Coupe du monde 2026 : la fièvre de la collection s'empare des fans

L'album Panini de la Coupe du monde 2026 connaît un succès fulgurant, devenant introuvable dans de nombreux points de vente. Entre rupture de stock, coûts élevés pour compléter la collection et incongruités dans les sélections, les collectionneurs sont mis à rude épreuve.

La folie autour de l'album Panini de la Coupe du monde 2026, objet déjà culte à quelques jours du début du Mondial. L'album Panini de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin, est un tel carton qu'il a longtemps été introuvable.

Idem pour les stickers. Alors que le thermomètre affiche 35 degrés en ce mois de mai caniculaire, nous allons d'échec en échec dans notre quête, pourtant simple sur le papier : dénicher l'album Panini de la Coupe du monde 2026. Nous n'avons pu que le constater : après cinq tentatives infructueuses, nous avons fini par trouver l'album tant convoité. Un double miracle même : des boîtes de huit pochettes étaient également disponibles.

La production des albums et des vignettes a été lancée très tardivement car les qualifiés n'ont été connus que le 31 mars et nous n'avons pas pu couvrir la totalité des points de vente, nous indique-t-on du côté de la maison d'édition italienne. Lors des précédentes éditions de la Coupe du monde, la distribution débutait dès la fin mars, et seuls les fans l'achetaient aussi tôt. Pour le grand public, c'est en mai, d'habitude, à l'approche de la compétition.

Or, cette année, l'album et les vignettes ont été mis en vente le 5 mai, ce qui a créé un embouteillage. Autre souci : si les Coupes du monde ont toujours été un événement majeur pour Panini, nous l'avions un peu occulté avec le Mondial au Qatar, où les ventes avaient été moins bonnes qu'en 2018.

Organisée en hiver, l'édition qatarienne avait en effet été moins suivie, en raison notamment du non-respect des droits de l'homme et de son impact sur l'environnement. Une fois l'album acheté pour la modique somme de 3,50 euros, il faut maintenant le remplir. Et là, ce n'est pas une mince affaire. Car, avec un Mondial à 48 équipes, il faudra 980 stickers pour y parvenir.

Dans l'idéal, sachant que le paquet de sept vignettes coûte 1,50 euro, il faudra donc prévoir un budget de 210 euros. Dans l'idéal, car il faut compter avec les doubles et espérer aussi que Panini mette le bon nombre de pochettes dans ses packs de huit. Nous avons en effet eu la désagréable surprise de ne trouver que sept sachets dans un des deux paquets que nous avons achetés, dans lequel se trouvaient 27 doubles sur 49 stickers.

À ce rythme, notre album ne va pas se remplir très vite... Les collectionneurs estiment qu'il faut acheter au moins le triple du nombre de vignettes pour avoir un album complet, soit 630 euros. Autre possibilité : la Collector's Box à 215 euros, avec 1 014 stickers au total.

De plus, l'album compte nombre d'incongruités, comme la présence de Kingsley Coman dans le groupe France alors qu'il n'a plus été appelé depuis octobre 2025, contrairement à Marcus Thuram et Rayan Cherki qui en sont absents





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