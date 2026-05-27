Panini Announces Changes to World Cup Autograph Album

Panini, the company behind the official World Cup autograph album, has confirmed that it will make modifications to the collection after the announcement of the official list of players called for the Brazilian national team. The announcement was made after coach Carlo Ancelotti revealed the 26 players chosen to participate in the tournament. Panini has indicated that it will provide an 'update pack' with new stickers to adjust the album to the final list of Brazil. However, the company has not yet explained how the distribution will be done or which athletes will be replaced. Some of the notable names mentioned by Ancelotti and not initially included in the collection include Neymar Jr., Igor Thiago, Rayan, Bremer, and Endrick, among others. Additionally, athletes who were already in the album have been excluded from the latest lineup. The athletes who were excluded from the latest lineup include Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo, and Estevão, who are expected to lose their places in the collection after the update. Despite the modifications, not all selected players will appear in the album. Each national team has a limited space for 20 stickers: one for the national flag, another for the team photo, and only 18 are reserved for the players. The update pack will be provided by Panini to adjust the album to the final list of Brazil. The company has not yet explained how the distribution will be done or which athletes will be replaced. The update pack will be provided by Panini to adjust the album to the final list of Brazil. The company has not yet explained how the distribution will be done or which athletes will be replaced.

Crédit obligatoire : Photo de Caior Rocha/SPP/Shutterstock (16885987j) 26 albums d'autocollants de la Coupe du monde, a confirmé qu'il apporterait des modifications à la collection après l'annonce de la liste officielle des joueurs appelés pour l'équipe nationale brésilienne.

L'annonce a été faite après que l'entraîneur Carlo Ancelotti a dévoilé, lundi dernier (18), les 26 joueurs choisis pour participer au tournoi. Dans un communiqué, Panini a indiqué qu'il mettrait à disposition un « pack de mise à jour » avec de nouveaux autocollants pour ajuster l'album à la liste finale du Brésil. La société n'a toutefois pas encore expliqué comment se fera la distribution ni quels athlètes seront remplacés.

Parmi les noms invoqués par Ancelotti et qui ne figuraient pas initialement dans la collection figurent Neymar Jr., Igor Thiago, Rayan, Bremer et Endrick, ainsi que d'autres joueurs inclus pour la première fois dans l'équipe nationale pour la Coupe du monde. En revanche, les athlètes qui figuraient déjà dans l'album ont été exclus de la dernière commande.

C'est le cas de Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo et Estevão, qui devraient perdre de la place dans la collection après la mise à jour. Malgré les modifications, les joueurs sélectionnés n'apparaîtront pas tous dans l'album. En effet, chaque équipe nationale dispose d'un espace limité pour 20 autocollants : un dédié au blason du pays, un autre à la photo de l'équipe et seulement 18 sont réservés aux joueurs.

Le Caire Rocha Ceara vs Fortaleza, Brésil, 20 mai 2026/Shutterstock_Editorial_Ceara_vs_Fortaleza_Brazil_20_16885987j//2605201906Panini a indiqué qu’ils mettraient à disposition un « pack de mise à jour » avec de nouveaux autocollants pour ajuster l’album après certaines annonces de listes officielles. Auteur d'une plutôt bonne saison avec Manchester City (10 buts et sept passes décisives), le milieu de terrain anglais n'a pas su séduire son coach, Thomas Tuchel, qui a justifié son absence par une question de poste.

Même raison pour le milieu de Chelsea. Malgré une fin de saison plus aboutie, le démarrage a été long pour l'Anglais, plusieurs fois blessé jusqu'en décembre. Avec tout de même 11 buts marqués, il semble payer le prix d'une saison très moyenne pour Chelsea. Sorti sur blessure le 21 avril au cours du match du Real Madrid contre Alaves, Militao a dû se faire opérer de la cuisse gauche.

Après avoir déjà manqué 4 mois de compétition cette saison, son retour est espéré pour octobre. Absent depuis mars pour de graves dégâts aux ligaments croisés et au ménisque, le Brésilien va être éloigné des terrains jusqu'en 2027 et manquera donc la Coupe du Monde. L'attaquant de Chelsea s'est lui aussi blessé à la cuisse face à Manchester United. L'ailier de 18 ans n'est pas revenu à temps et n'a pas fait partie de la pré-liste de Carlo Ancelotti.

Après sa très bonne première saison (8 buts et 4 passes décisives), le Brésilien se concentre désormais sur 2030. L'ancien Rennais n'a pas su convaincre Didier Deschamps sur cette saison. Présent au cours des derniers rassemblements, la concurrence dans un secteur du milieu de terrain restreint ne lui a pas profité malgré sa polyvalence. Arrivé en prêt au début de saison à Tottenham, le pari de Kolo Muani n'a pas été gagnant.

En difficulté toute la saison, le club londonien s'est finalement maintenu au bout du suspense, mais l'attaquant français n'a pas brillé, avec seulement un petit but et une passe décisive. Même raison pour le milieu de terrain anglais qui a manqué la coupe du monde 2018 et devra faire de même cette année.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 14 avril dernier face au PSG en Ligue des Champions, Hugo Ekitike ne reviendra pas avant huit ou neuf mois, tirant un trait sur une potentielle première participation à la Coupe du Monde. L'attaquant Allemand s'est blessé fin avril. Il a été victime d'une déchirure musculaire au niveau de l'adducteur de la cuisse droite qui le tiendra éloigné des terrains pendant 2 à 4 mois.

Le gardien de Barcelone, prêté pour la fin de saison à Gérone, enchaîne les blessures depuis plus d'un an. Avec seulement 2 matchs joués ces derniers mois et incertain physiquement, Julian Nagelsmann a préféré sortir Neuer de sa retraite internationale pour le Mondial. L'ancien Brestois naturalisé Espagnol il y a quelques années, Robin Le Normand, n'a pas été retenu par Luis de la Fuente.

Le vainqueur de l'Euro 2024 n'ira pas à la Coupe du Monde malgré la bonne saison, bien qu'incomplète, de l'Atlético de Madrid. Auteur d'une saison blanche avec le Real Madrid, le défenseur Espagnol n'a pas digéré sa non-convocation pour la Coupe du Monde et l'a bien fait savoir. Sur Instagram, il a posté une story affichant l'équipe type de la saison Sofascore dans laquelle il figure, avec en musique de fond une chanson intitulée 'Beast Mode'





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