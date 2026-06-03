Panayotis Pascot et son anecdote gênante sur son enfance chez Léa Salamé

Lors du journal de 20 heures de France 2, l'humoriste Panayotis Pascot a confié une anecdote troublante de son enfance concernant la surveillance de ses parents, créant un moment de malaise avec Léa Salamé. Cet épisode intervient alors que la journaliste fait face à plusieurs polémiques.

L'humoriste Panayotis Pascot , invité du journal de 20 heures de France 2 présenté par Léa Salamé le 2 juin 2026, a partagé une anecdote personnelle sur son enfance qui a suscité une certaine gêne chez la journaliste.

À l'occasion de ses deux prochains spectacles à l'Opéra Garnier de Paris, il a raconté comment, étant enfant, il vérifiait chaque soir que ses parents étaient en vie en écoutant leurs ronflements grâce à un babyphone. Il a même ajouté, sur le ton de l'humour, qu'il pensait avoir ainsi privé ses parents d'une partie de leur vie intime. Cette confidence, bien que destinée à illustrer son anxiété d'enfance, a créé un moment de malaise dans l'interview.

Léa Salamé a réagi avec une pointe de surprise, soulignant toutefois que ce genre de sincérité explique en partie pourquoi Pascot touche autant les jeunes générations. L'humoriste a en effet expliqué que son spectacle traite de la vie faite de petits riens, de chagrins et de joies simples comme les glaces, et que l'humour sert de parade aux angoissés.

Cette apparition médiatique s'inscrit dans un contexte où la journaliste Léa Salamé a été récemment au cœur de several polémiques, notamment des séquences jugées maladroites dans son journal, ce qui a poussé France Télévisions à présenter ses excuses. Par ailleurs, des rumeurs ont circulé sur un possible départ de l'antenne de Salamé si son compagnon Raphaël Glucksmann se présentait à l'élection présidentielle, rumeurs quickly démenties par l'intéressé.

Malgré ces perturbations, l'interview avec Panayotis Pascot a permis de mettre en lumière le parcours et le style comique d'un artiste en pleine ascension, qui parvient à concilier humour personnel et succès populaire, jusqu'à se produire dans un lieu aussi prestigieux que l'Opéra Garnier





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