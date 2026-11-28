Palmeiras s'impose 1-0 face à Estudiantes pour remporter la Copa Libertadores, portant les titres brésiliens à 26 et devant l'Argentine.

Le club brésilien de Palmeiras a officiellement conquis la Copa Libertadores en s'imposant 1-0 face aux Argentins d' Estudiantes lors de la finale disputée samedi. Cette victoire majeure a été remportée au stade Centenario de Montevideo en Uruguay, confirmant la suprématie actuelle du football brésilien sur le continent sud-américain. L'unique but du match, décisif pour l'issue de la compétition, a été inscrit par l'attaquant Ramon Sosa.

Déroulement de la finale au stade Centenario

La rencontre s'est tenue dans des conditions climatiques particulières avec une température de 29°C au coup d'envoi, typique du printemps austral. Le Brésilien Ramon Sosa, joueur international paraguayen évoluant pour le club de Sao Paulo, a été l'acteur décisif en deuxième période. À la 52e minute, il a conclu une action collective aboutie par une reprise de volée imparable depuis six mètres, ouvrant ainsi le score pour Palmeiras.

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Domination historique des clubs brésiliens

Cette victoire permet au Brésil d'asseoir durablement sa domination sur la Copa Libertadores. Avec ce succès, le pays compte désormais huit titres consécutifs dans cette compétition prestigieuse, remportés par quatre clubs différents au fil des éditions. Le Brésil passe ainsi devant l'Argentine dans le classement historique avec 26 Copas Libertadores contre 25 pour les Argentins, sur un total de 67 éditions disputées.

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Confrontation entre favoritisme et surprise

Le match opposait les favoris brésiliens, finalistes malheureux l'année précédente mais trois fois titrés en 1999, 2020 et 2021, à l'équipe surprise de la saison. Estudiantes de la Plata, quatre fois titré en 1968, 1969, 1970 et 2009, avait atteint cette finale après avoir éliminé le vainqueur sortant Flamengo aux tirs au but en demi-finale. Bien que la partie n'ait pas atteint des sommets d'intensité en première période, l'ouverture du score a débridé la rencontre et obligé le gardien brésilien Carlos Miguel à plusieurs interventions décisives.