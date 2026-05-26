Un palmarès quotidien des plus beaux looks du Festival de Cannes, avec des coups de cœur pour nos experts et des discussions pointues sur les choix de look et de bijoux.
Moins cinématographiques, mais tout aussi pointues, leurs discussions ont donné lieu chaque jour à un palmarès quotidien du plus beau look vu sur le tapis rouge du Palais des Festivals.
Aucune star n'a échappé à leur radar, que cela soit par leur choix de look ou de bijoux – etou audacieux mais pas vulgaires, ces 12 journées et soirées de montée des marches ont donné lieu à des coups de cœur pour nos experts. Mais êtes-vous d'accord avec le choix de nos journalistes ? À vous de voter parmi les looks qu'ils ont sacrés quotidiennement.
Pour cette première montée des marches du Festival de Cannes, les robes « sirènes » – comprendre, pailletées, brodées de sequins... – étaient à l'honneur, aussi bien chez Demi Moore que chez Maika Monroe, mais c'est Jane Fonda, 88 ans, à qui va mon coup de cœur dans cette robe Gucci.
Un glamour hautement cinéphile, la magie absolue du noir, le tout associé à un imposant collier Pomellato qui ne vole pas la vedette au vêtement mais joue les contrastes de couleur et de lumière avec son aigue-marine de plus de 46 carats : un sans-faute même si, évidemment, on n'en attendait pas moins de la légende américaine... Sans vouloir faire de tort à aucune de ces deux grandes divas, véritables vétérans du style, sur ce premier tapis rouge – Joan Collins, âgée de 92 ans, somptueuse en blanc, et la sculpturale Jane Fonda, 88 printemps, resplendissante en noir –, je couronne reine de la soirée la top-modèle d'origine somalienne.
Juste ce qu'il faut d'inspiration années 80, contemporaine pour le reste. Énigmatique, magnétique, mystérieuse. Quoi d'autre ? Super chic. Sans aucun doute..
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