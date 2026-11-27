Le jury de la 3e édition Royan Arts au Présent a décerné ses prix à l'Espace d'art contemporain de Royan. Aline Lucas remporte le Prix de la Ville, tandis que le thème 2027 est dévoilé.

Samedi 21 novembre, l'Espace d'art contemporain des Voûtes du port à Royan a accueilli un vernissage extrêmement populaire pour la présentation officielle des lauréats du concours Royan Arts au Présent 2026. Cette troisième édition majeure a permis au jury d'identifier les talents exceptionnels ayant su interpréter le thème de l'année, offrant une vitrine prestigieuse à la création artistique locale et internationale.

Déroulement rigoureux du processus de sélection

Le processus de sélection a débuté lors d'une séance intensive le 18 octobre dernier, où les membres du jury ont examiné avec une attention toute particulière les œuvres soumises. Sur les 144 artistes ayant répondu à l'appel à candidature initial, 130 ont finalement présenté leur travail physique pour évaluation. Après un tri rigoureux et approfondi de ces contributions, le jury a réduit le champ des finalistes à un groupe restreint de 32 artistes retenus pour l'exposition finale.

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Annonce officielle des lauréats et distinctions

Le prix principal, le Prix de la Ville de Royan, a été attribué à Aline Lucas pour son œuvre intitulée " Urban Jungle ". Cette reconnaissance souligne l'impact de sa vision artistique au sein de la communauté culturelle royannaise. D'autres distinctions importantes ont été décernées pour récompenser la diversité des approches créatives présentes lors de cette édition.

Léonard Accorsi a reçu une mention spéciale du jury pour sa sculpture " Métamorphose ", célébrant la transformation matérielle de l'œuvre. Woitek Skop a également été honoré d'une mention spéciale pour son installation provocante " Métamorphose, l'art devient déchet et le déchet devient art ". Marie Borie a été désignée coup de cœur du jury pour " Traversée en marbre ", tandis que Basile Träsch a été reconnu pour " Apaiser le passé en transformant le présent ".

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Conséquences immédiates et perspectives futures

La présence de Stéphane Souchon, partenaire historique du concours, a permis la création d'une catégorie dédiée à la photographie. Le Prix DS Souchon a ainsi été remis à Francis Chancerel pour son triptyque " Métamorphoses végétales ", mettant en lumière l'excellence de l'art visuel photographique. Cette distinction renforce la collaboration entre les institutions locales et les partenaires privés.

L'exposition des œuvres primées et finalistes se poursuit jusqu'au 20 décembre 2026 à l'Espace d'art contemporain. Les visiteurs sont activement invités à participer à la démocratie culturelle en votant pour leur œuvre préférée afin de remporter le prix du public. Parallèlement, l'organisation a déjà dévoilé le thème de la prochaine édition 2027, intitulé " Le Fil ". Les dossiers de candidature pour cette nouvelle thématique seront mis en ligne au printemps prochain.