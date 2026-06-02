Palmaire du Sarthou: Un jardin exotique et culturel au cœur du Gers

La Palmeraie du Sarthou, située à Bétous, est un jardin exotique et culturel qui abrite plusieurs collections de plantes exotiques et des sculptures d'artistes contemporains. Il a été récompensé en 2006 pour sa beauté et son engagement pour la protection des espèces. L'histoire de ce lieu commence en 1980 lorsque les deux propriétaires actuels l'ont acquis et ont planté les premiers palmiers à partir de graines de palmier de Chine.

Sans surprise, les espèces à retrouver à la Palmeraie du Sarthou sont nombreuses. Copyright (c) Samuel FORT/la Palmeraie du Barthou. Un moment de fraîcheur dépaysante au beau milieu du Gers à la Palmeraie du Sarthou.

Situé à Bétous, au cœur d'un parc environnemental de huit hectares, abrité plusieurs collections de plantes exotiques et des sculptures d'artistes contemporains. Sa beauté et son engagement pour la protection des espèces ont été récompensés en 2006. L'histoire de la Palmeraie du Sarthou commence en 1980. Les deux propriétaires actuels l'ont acquise à cette période et ont planté les premiers palmiers à partir de graines de palmier de Chine, raconte le site du jardin.

Peu à peu, cette forêt auto-régénératrice a fini par occuper huit hectares. Le lieu a ensuite été complété par de nombreux aménagements conçus dans une démarche environnementale. À partir de 2006, l'art, notamment gersois et africain, a fini par prendre de plus en plus de place au jardin à travers la création d'expositions, d'ateliers, d'une bibliothèque de jardin et d'un salon de musique.

Différentes promenades vous invitent à découvrir une bananeraie, un verger conservatoire, une prairie restaurée, une serre tropicale, des bassins à lotus et nénuphars, un jardin mosaïque et des collections de bambous. Les visiteurs peuvent y observer une ancienne ferme gasconne du XVIIe siècle, une authentique forêt gasconne de deux hectares et une carrière aux fossiles, comme le liste cet arboretum entoure un magnifique château dans l'Allier et abrite 3 500 variétés : c'est l'un des plus beaux jardins de France.

Le jardin mosaïque met l'accent sur les lilas d'été.

'Dans les prairies naturelles, réapparition de toutes les variétés endémiques d'orchidées sauvages du Bas Armagnac, de coquelicots, des reines-des-prés, de champignons quasi-disparus comme les mousserons', note par ailleurs le site du jardin. De plus, la faune s'est installée sur place, avec des animaux de la basse-cour dans la ferme, des lézards ocellés, des cistudes d'Europe, des agrions de Mercure et même une petite colonie de tortues.

La Palmeraie du Sarthou est décrite comme un lieu de détente et de sérénité par l'office de tourisme de Barbotan-les-Thermes. La Palmeraie du Sarthou est ouverte d'avril à octobre du samedi au mercredi. Elle est par ailleurs ouverte le vendredi en juin, juillet et août. Le billet d'entrée plein tarif est à 9,50 €





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