Paléosite de Saint-Césaire : une visite en images de son histoire et de ses activités

Un aperçu de l'histoire du paléosite de Saint-Césaire, situé en Charente-Maritime, en Charente-Maritime, ainsi que des photographies issues de notre fonds patrimonial 'Sud Ouest' qui documentent ses activités, telles que des fouilles archéologiques, des animations, des expositions et des festivals de reconstitution préhistoriques.

Le paléosite de Saint-Césaire, lieu d'interprétation de la Préhistoire en Charente-Maritime, a été inauguré le 27 mai 2005. Retour en images sur son histoire, avec des photographies issues de notre fonds patrimonial 'Sud Ouest'.

Le moteur de recherche des archives de 'Sud Ouest' a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région. Voici quelques consignes pour l'utiliser au mieux. Le paléosite de Saint-Césaire a accueilli des fouilles archéologiques le 10 juillet 2017, ainsi qu'une exposition permanente. La première édition de 'Préhisto’Mania', festival de reconstitutions préhistoriques, s'est déroulée au paléosite de Saint-Césaire le 16 juillet 2025.

Le centre d'interprétation de la préhistoire du paléosite de Saint-Césaire a été présenté par Diane Orand le 26 mars 2026. Les photographies de cet article sont disponibles à l'achat dans notre fonds patrimonial 'Sud Ouest'





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