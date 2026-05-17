Paiement par reconnaissance faciale en Corée du Sud : un modèle à suivre pour la France ?

Au pays du matin calme, 4,8 millions d'habitants règlent déjà leurs achats grâce à la reconnaissance faciale. Une technologie qui semble pour le moment difficilement transposable dans un pays comme la France. Pour régler ses achats dans quelque 330 000 points de vente en Corée du Sud, pas besoin de sortir sa carte bancaire du porte-monnaie : grâce à un scanner facial, le visage du client est identifié, et la somme due instantanément prélevée sur son compte.

En Corée du Sud, le paiement par reconnaissance faciale remplace progressivement la carte bancaire : et bientôt en France ? Au pays du matin calme, 4,8 millions d’habitants règlent déjà leurs achats grâce à la reconnaissance faciale .

Une technologie qui semble pour le moment difficilement transposable dans un pays comme la France Pour régler ses achats dans quelque 330 000 points de vente en Corée du Sud, pas besoin de sortir sa carte bancaire du porte-monnaie : grâce à un scanner facial, le visage du client est identifié, et la somme due instantanément prélevée sur son compte.

Installé principalement dans des cafés, des restaurants et des supérettes, le service de paiement par reconnaissance faciale « FacePay » de Toss, une application de fintech lancée il y a seulement six mois, revendique déjà 4,8 millions d’utilisateurs,L’application Toss, utilisée par deux tiers des 51 millions d’habitants de la Corée du Sud, espère que son système « FacePay » convaincra pas moins de 10 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année 2026, et un million de points de vente. Pour bénéficier de ce service, l’utilisateur de Toss doit au préalable s’être inscrit sur l’application et s’être identifié grâce à la présentation d’une pièce d’identité officielle.

L’explication du succès du « FacePay » en Corée du Sud s’explique par plusieurs raisons. Il faut d’abord savoir que le pays est l’un des plus « sans espèces » au monde. , le phénomène est encore plus prégnant dans la société sud-coréenne, où les paiements par carte bancaire ou à l’aide d’un smartphone étaient déjà très majoritaires.

Les habitants du pays sont également habitués à la biométrie, relate BFMTV, qui explique que la reconnaissance faciale est « déjà utilisée pour les formalités administratives en matière d’immigration dans les aéroports, et pour accéder à certains lieux. » L’expérimentation à grande échelle de cette technologie trouve également un terrain favorable en Corée du Sud, les consommateurs y étant « moins sensibles » aux questions de confidentialité que dans les sociétés occidentales. Le cash est-il voué à disparaître ?

« Ce serait un très gros risque », pièces et billets n’ont pas dit leur dernier mot. Selon le « Financial Times », l’application Toss stocke « les informations faciales et les données personnelles séparément sous forme cryptée » et n’utilise « les deux qu’avec le consentement de l’utilisateur ». Le service a été approuvé pour une utilisation commerciale par les autorités sud-coréennes en 2024.

Preuve de l’engouement pour le « FacePay », des concurrents apparaissent sur le marché sud-coréen, comme Naver, qui estime, selon BFMTV, que les « barrières pourraient tomber à mesure que les gens se familiarisent avec cette technologie. » Doit-on s’attendre à voir le « FacePay » débarquer sur le vieux continent dans un futur proche ? Une fois le déploiement terminé en Corée du Sud, Toss ne cache pas envisager un développement à l’étranger.

Mais dans les sociétés occidentales, notamment en Europe, le chemin s’annonce long avant une possible autorisation : les consommateurs y sont plus prudents sur l’utilisation de leurs données personnelles et les autorités de l’UE veillent au grain, comme l’a illustré l’adoption, dès 2018, du très strictPourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s’engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paiement Reconnaissance Faciale Technologie Korea France Europe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Open sud de france - France 3 RégionsTournoi de tennis de MontpellierSite Open Sud de France

Read more »

Coupe du monde 2026: Découvrez la liste des 26 de la Corée du SudA un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Corée du Sud a dévoilé la liste des 26 joueurs appelés à défendre ses couleurs pour la compétition qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Read more »

Corée du Sud : la liste coréenne pour le Mondial dévoilée, Son et Lee répondent présentsDepuis le 5 juin 2025 et une victoire maîtrisée face à l'Irak (0-2), la Corée du Sud a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026. À quelques semaines du coup d'envoi prévu le 11 juin, les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Hong Myung-bo.

Read more »

L'équipe féminine de football nord-coréenne de Naegohyang est arrivée en Corée du SudL'équipe féminine de football nord-coréenne de Naegohyang est arrivée dimanche en Corée du Sud, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions d'Asie,...

Read more »