Padréso : 736 infractions téléphone au volant relevées en Lot-et-Garonne

L'opération Padresolancée par l'EDCF en Lot-et-Garonne a relevé 736 infractions en un mois. Une mobilisation forte pour réduire les accidents liés à l'usage du téléphone au volant.

Plus de 700 usages du téléphone au volant ont été relevés en seulement un mois dans le Lot-et-Garonne : "il y a un lien de cause à effet avec l'accidentologie". En octobre dernier, l'Escadron départemental de contrôle des flux ( EDCF) de Lot-et-Garonne a mené une opération nommée " Padréso" dans le département. Au total, 736 infractions en lien avec l'usage du téléphone au volant ont été relevées. Un certain nombre de permis devraient être suspendus.

Les détails de l'opération Padréso et ses chiffres

L'Escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) de Lot-et-Garonne a mené une opération nommée "Padréso" dans le département au cours du mois d'octobre. Son nom est explicite : "Padréso" - comprendre "pas de réseau". Au cours des différentes opérations, du 1er au 31 du mois, la cinquantaine de militaires composant les pelotons et brigades lot-et-garonnaises a relevé quelque 736 infractions liées à l'usage du téléphone au volant. Un "succès opérationnel", selon le capitaine Rémy.

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La position des autorités sur la dangerosité du geste

Utiliser son téléphone en conduisant. À en croire les chiffres, c'est un réflexe dont bon nombre d'automobilistes ont du mal à se débarrasser. Pourtant, il n'est pas sans risque. À ce sujet, le gouvernement est formel : "Lire un message en conduisant multiplie le risque d'accident par 23". "Son usage multiplie par trois le risque d'accidents" : en Lot-et-Garonne, la suspension immédiate du permis de conduire si vous utilisez votre téléphone au volant est déjà en place. Le gendarme à la tête de l'EDCF précise qu'en 2025, "5 000 infractions liées à l'usage du téléphone avaient été relevées en Lot-et-Garonne". Cette année, "on devrait atteindre à peu près le même cap".

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Les sanctions prévues pour les contrevenants

Face à ces comportements jugés dangereux, l'escadron départemental de contrôle des flux (EDCF) de Lot-et-Garonne a décidé d'agir. À l'initiative du capitaine Frédéric Rémy, avec l'appui de la préfecture, une vaste opération a été menée par l'EDCF pendant l'intégralité du mois d'octobre. Une partie des 736 verbalisés verront leur permis de conduire suspendu, comme le veut la nouvelle règle entrée en vigueur dans le département en février 2026. Pour rappel, dans certains cas, le téléphone seul peut suffire à entraîner une suspension du permis, allant jusqu'à six mois. La sanction n'est pas automatique : chaque situation est examinée par les autorités dans un second temps.

Les circonstances aggravantes identifiées

Parmi les "circonstances aggravantes" : se trouver proche d'un passage piéton, de cyclistes, d'une école, ou bien être considéré comme un professionnel de la route - à l'instar des chauffeurs routiers, entre autres. "C'était notre cible, car on voit qu'il y a un lien de cause à effet entre le téléphone et l'accidentologie. Certains usagers de la route sont particulièrement fragiles : piétons, deux-roues... Notre action a sauvé des vies." Le paiement de votre abonnement La Dépêche du Midi a été refusé par votre banque.