Padel : Agustín Tapia, numéro 1 mondial, se confie lors du tournoi Audemars Piguet à Bendor

Agustín Tapia, numéro 1 mondial de padel, a répondu aux questions de notre rédaction lors du premier tournoi Pro-Am d'Audemars Piguet sur l'Île de Bendor.

Le padel s'impose comme le sport le plus tendance des deux dernières années, et l'Argentin Agustín Tapia en est la figure de proue au sommet du classement mondial. Fin septembre 2026, la maison horlogère suisse Audemars Piguet, désormais âgée de 151 ans, a organisé son premier tournoi Pro-Am sur l'Île de Bendor, dans le Var.

C'est à cette occasion qu'Agustín Tapia, venu promouvoir l'événement en tant qu'ami de la marque, a répondu aux questions de notre rédaction. Joueur de double aux côtés d'Arturo Coello, il évoque sa carrière, son statut de numéro 1 mondial et son compatriote Lionel Messi.

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Un sport accessible né au Mexique à la fin des années 1960

Le padel se joue à quatre, en deux équipes de deux, sur un court entouré de parois en verre. Né au Mexique à la fin des années 1960, il a rapidement séduit l'Argentine et l'Espagne avant de gagner la planète entière.

Sa popularité tient d'abord à son accessibilité. Selon Agustín Tapia, on peut rapidement prendre du plaisir à jouer, dès la première séance, ce qui explique l'engouement immédiat des débutants.

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Le joueur souligne aussi le caractère convivial de la discipline, pratiquée entre amis. Au niveau professionnel, le spectacle a pris une ampleur considérable, avec davantage de tournois, une présence dans plus de pays et une meilleure couverture télévisée.

Aujourd'hui, que l'on se rende à Dubaï, aux États-Unis ou en Asie, on voit des terrains partout, un signe concret de l'expansion internationale du circuit professionnel.

Le parcours d'Agustín Tapia, de Catamarca au sommet mondial

Agustín Tapia a découvert le padel tout petit à Catamarca, où son père et son grand-père Tito pratiquaient déjà cette discipline. La famille se retrouvait sur un terrain proche de chez lui, et il y passait ses journées, une raquette à la main.

Hésitant d'abord entre le football et le padel, il a finalement choisi le padel, attiré par le côté très rapide du jeu et la créativité qu'il permet. En commençant à gagner des tournois dès son enfance, il a compris qu'il pouvait en faire son métier.

Il a dû quitter la maison très jeune, une étape qu'il juge difficile, tout en affirmant savoir exactement ce qu'il voulait. Il insiste sur le soutien constant de sa famille, sans laquelle il affirme ne pas être là aujourd'hui.

Agustín Tapia, âgé de 27 ans, décrit ensuite les principes qui guident sa carrière. Le travail acharné vient en premier, car le talent ne suffit pas, suivi du mental pour gérer la pression et les défaites, de l'humilité pour continuer à apprendre et du plaisir, sans lequel il est difficile de tenir sur la durée.

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Être numéro 1 mondial depuis plusieurs années reste pour lui un rêve devenu réalité, mais il affirme ne pas considérer son travail comme terminé. Il doit défendre cette place chaque semaine face à d'excellents joueurs, et dit essayer de ne pas trop penser au classement.

Audemars Piguet choisit le padel et Agustín Tapia comme ambassadeur

La marque suisse Audemars Piguet a choisi de collaborer avec Agustín Tapia, un choix que le joueur interprète comme le signe du développement du padel. Pour lui, l'intérêt de grandes marques pour ce sport témoigne de sa progression.

Le joueur confie qu'il n'aurait jamais imaginé, lui qui a débuté sur un terrain de quartier à Catamarca, se retrouver aux côtés d'une maison comme Audemars Piguet. Il dit s'efforcer de représenter le padel de la meilleure façon possible.

Interrogé sur son compatriote Lionel Messi, Agustín Tapia le décrit comme une fierté pour chaque Argentin, précisant qu'il est aussi humble qu'il en a l'air. Il évoque également le design de la montre, élégante tout en conservant une touche sportive, qu'il dit pouvoir porter en toute occasion.

Enfin, questionné sur la possibilité de jouer au padel au niveau professionnel avec une montre, le numéro 1 mondial a répondu par l'affirmative, en rappelant que certains joueurs le font déjà au tennis.