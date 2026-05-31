Pack Motorola Edge 70 Fusion : smartphone, montre et écouteurs à prix réduit

Le Motorola Edge 70 Fusion est proposé en pack avec une Moto Watch et des Moto Buds 2 à 429,99 euros chez Boulanger, soit une réduction de 37 %.

Le Motorola Edge 70 Fusion , lancé en début d'année, se distingue par son design élégant et ses performances solides. Actuellement, Boulanger propose un pack attractif à 429,99 euros au lieu de 677 euros, incluant la montre connectée Moto Watch et les écouteurs sans fil Moto Buds 2.

Ce smartphone, initialement vendu 499 euros, offre ainsi un rapport qualité-prix remarquable. Son châssis en aluminium fin et son dos texturé arborent la silhouette de la Coupe du monde de la FIFA, ce qui ravira les passionnés de football. À l'avant, l'écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assure une fluidité exemplaire, tandis que la luminosité maximale de 1 500 nits garantit une lisibilité parfaite en plein soleil.

Sous le capot, le SoC Snapdragon 7s Gen 3 offre des performances fluides au quotidien et en jeu, à condition de ne pas pousser les réglages graphiques au maximum. Le capteur photo principal de 50 Mpx capture des détails précis de jour, et l'ultra grand-angle, bien que parfois moins net, reste convaincant. La batterie de 5 200 mAh assure une autonomie correcte, et la charge rapide de 68 W permet de recharger rapidement l'appareil.

Le pack inclut la Moto Watch, une montre connectée avec un écran OLED de 1,43 pouce protégé par du Gorilla Glass 3. Certifiée IP68 et 1 ATM, elle résiste à une immersion jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Motorola promet jusqu'à 13 jours d'autonomie en usage normal. La montre intègre des fonctionnalités avancées de suivi de santé : mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC), analyse du sommeil, du stress, et un score d'activité.

La fonction Smart Calories décompose l'énergie dépensée en graisses, glucides et protéines. De plus, elle peut mesurer la saturation en oxygène du sang. Les écouteurs Moto Buds 2, d'une valeur de 79 euros, complètent ce pack avec un son de qualité et une connexion stable. Côté logiciel, le Motorola Edge 70 Fusion tourne sous Android 16 avec l'interface My UX, proche d'Android stock.

L'utilisateur bénéficie de fonctions d'IA comme Memories pour organiser notes, images et mémos vocaux. Attention toutefois : les mises à jour système ne sont garanties que pendant trois ans. Malgré ce bémol, le smartphone reste performant, avec un design soigné et des accessoires de qualité. Si l'offre actuelle n'est plus disponible, d'autres promotions peuvent apparaître.

En résumé, ce pack à 37 % de réduction est une excellente affaire pour ceux qui recherchent un smartphone élégant, une montre connectée et des écouteurs sans fil, le tout à prix réduit





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