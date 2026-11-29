Profitez de -38% sur le pack literie Dodo sur Cdiscount. Couette 220x240 cm et deux oreillers 60x60 cm certifiés OEKO TEX pour 49,99 euros seulement.

Le site de e-commerce Cdiscount propose actuellement une promotion notable sur un ensemble de literie de la marque Dodo. Ce pack complet est désormais accessible au prix de 49,99 euros, marquant une baisse significative par rapport au tarif initial de 79,99 euros. Cette offre s'inscrit dans la dynamique des promotions intensives du Black Friday, visant à attirer les consommateurs à la recherche de qualité à petit prix.

Composition du pack literie et dimensions

L'offre inclut une couette tempérée aux dimensions généreuses de 220x240 cm, conçue pour s'adapter confortablement aux grands lits en descendant jusqu'aux bords. L'ensemble est complété par deux oreillers carrés de 60x60 cm, offrant un format standard idéal pour un alignement symétrique en tête de lit. La présence de deux protections d'oreillers est également intégrée au colis pour garantir l'hygiène du garnissage. Ce choix de composition permet d'obtenir un lit à l'apparence soignée et ordonnée dès la première utilisation.

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Technologie Volupt Air et certification OEKO TEX

Le cœur de cette couette repose sur un garnissage en fibre polyester baptisé VOLUPT'AIR. Cette enveloppe en 100% polyester assure un maintien blanc et sobre de la chambre. Le produit bénéficie de la certification OEKO TEX, garantissant l'absence de substances nocives pour les textiles en contact avec la peau. La fabrication artisanale française du produit est un argument de vente majeur pour les acheteurs soucieux de la provenance de leur linge. Cette traçabilité rassure sur la qualité des matériaux et le savoir-faire utilisé lors de la confection.

Polyvalence thermique et lavabilité

Cette couette tempérée est conçue pour offrir une régulation thermique idéale tout au long de l'année. Elle maintient une chaleur adéquate lors des nuits fraîches d'hiver tout en restant respirante pendant les périodes estivales chaudes. L'unique possession de cette pièce suffit pour couvrir les besoins saisonniers sans nécessiter le stockage de plusieurs articles. De plus, l'ensemble est lavable à domicile, facilitant l'entretien courant. Cette caractéristique pratique permet de conserver un aspect net et frais des mois après l'achat, répondant ainsi aux exigences d'hygiène des utilisateurs.

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Satisfaction client et avis utilisateurs

Les retours des consommateurs sur Cdiscount attribuent à ce pack la note de 4,6 sur 5, témoignant d'une forte satisfaction. Les acheteurs soulignent particulièrement l'excellence de la finition et la qualité de la matière employée. Le colis arrive généralement bien emballé, ce qui préserve l'intégrité du linge jusqu'à sa mise en place dans la chambre. Ces éléments concrets expliquent la popularité de l'article auprès des utilisateurs qui valorisent une literie durable et esthétique au quotidien.

Contexte promotionnel Black Friday Cdiscount

Cette offre sur le pack Dodo s'inscrit dans un programme plus large de remises durant la période du Black Friday. Cdiscount dégage des prix attractifs sur de nombreux autres produits électroménagers et high-tech. Parmi les autres ventes notables figurent l'iPhone 15 reconditionné à 399,99 euros et l'Airfryer Ninja Foodi à 99,99 euros. Le lave-linge hublot CONTINENTAL EDISON de 12kg est également proposé à 299,99 euros. Ces promotions s'appliquent dans la limite des stocks disponibles et pour une durée limitée. L'accès à des livraisons express et gratuites est également possible via l'abonnement Cdiscount à volonté.