Pablo Hernandez de Cos succédera à Christine Lagarde à la tête de la BCE en février. Il dirigera l'institution avec Laurence Boone et Markus Brunnermeier.

Pablo Hernandez de Cos a été officiellement choisi pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la Banque centrale européenne. Les pays de la zone euro ont entériné cette décision lors d'un sommet qui s'est tenu à Bruxelles ce jeudi. Cette nomination marque un tournant majeur pour l'institution monétaire, qui devra faire face à un contexte économique particulièrement instable et marqué par des tensions inflationnistes persistantes. L'Espagnol de 55 ans prendra les commandes de l'institution de Francfort en février, succédant à la Française Christine Lagarde.

Détails de la nomination et du contexte économique

Pablo Hernandez de Cos arrive à la tête de la BCE avec une solide expérience institutionnelle. Il occupe actuellement les fonctions de directeur de la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. Auparavant, il a dirigé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024, ce qui lui confère une expertise directe sur les mécanismes de la monnaie unique. Son arrivée intervient alors que l'économie européenne traverse une période critique, caractérisée par une inflation qui a grimpé autour de 4 % dans la zone euro. Cette hausse des prix est principalement due à la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

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L'institution monétaire a déjà dû réagir en relevant ses taux directeurs à deux reprises au cours de l'année. Une troisième hausse est attendue en décembre, sous la pression continue des forces inflationnistes. À ces défis macroéconomiques s'ajoutent des tensions soutenues sur le marché obligataire en Europe depuis plusieurs mois. Pablo Hernandez de Cos devra donc naviguer dans cet environnement chahuté tout en maintenant la stabilité des prix, une mission qui avait été saluée comme étant accomplie avec détermination par la dirigeante sortante.

Positions des acteurs et choix stratégiques

Ce choix de personnalité n'a pas été le fruit du hasard mais résulte de négociations diplomatiques intenses. Selon plusieurs diplomates ayant requis l'anonymat, Pablo Hernandez de Cos a été préféré aux autres candidats, notamment au Néerlandais Klaas Knot. Les Pays-Bas, qui avaient officiellement soutenu la candidature de Klaas Knot, ont fini par se ranger derrière l'Espagnol. Ce ralliement a été rendu possible par le soutien décisif apporté par Paris et Berlin, deux puissances centrales dans les décisions européennes. Cette alliance franco-allemande a été cruciale pour faire aboutir la sélection.

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Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué cette nomination sur le réseau social X, qualifiant la situation de moment historique pour son pays. Il a affirmé que c'était une "Espagne qui mène l'Europe comme elle ne l'avait jamais fait auparavant". Cette perspective est renforcée par le fait que d'autres Espagnols occupent désormais des postes clés, comme Teresa Ribera, première vice-présidente de la Commission européenne, et Nadia Calvino, à la tête de la Banque européenne d'investissement. Pour Sanchez, il s'agit d'un symbole fort de leadership espagnol à l'échelle continentale.

Emmanuel Macron, quant à lui, a publiquement salué l'arrivée d'un "trio de personnalités équilibré" au sein de la direction de la BCE. Le président français a souligné que ce nouveau binôme était au service de la stabilité et de la prospérité de la zone euro. Il a spécifiquement mentionné Pablo Hernandez de Cos à la Présidence, ainsi que Laurence Boone et Markus Brunnermeier au directoire. Ces dernières nominations ont été validées lors du même sommet, complétant ainsi l'équipe dirigeante de la Banque centrale européenne pour les années à venir.

Impacts concrets et prochaines étapes officielles

Outre la nomination de Pablo Hernandez de Cos, les États de la zone euro ont validé l'entrée au directoire de la BCE d'un tandem franco-allemand. Il s'agit de Laurence Boone, qui succédera à l'Allemande Isabel Schnabel, et de Markus Brunnermeier, qui prendra la place de l'Irlandais Philip Lane. Ces nominations étaient présentées comme une simple formalité puisque ces deux candidats étaient seuls en lice. Elles visent à assurer une continuité dans la gestion des politiques monétaires européennes tout en apportant de nouvelles perspectives intellectuelles et pratiques.

Malgré cet accord politique au sommet, le processus formel n'est pas encore terminé. La nomination de Pablo Hernandez de Cos devra encore être validée par les États membres de la zone euro d'ici à la fin de l'année. Ce processus institutionnel prévoit la consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE. Ces étapes sont nécessaires pour donner une légitimité démocratique et technique à la nouvelle direction. Le départ effectif de Christine Lagarde est prévu pour le 7 février prochain, marquant la fin d'une époque pour la Banque centrale européenne.

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Le sommet de Bruxelles a également été l'occasion pour les dirigeants européens de saluer l'action déterminante de Christine Lagarde au cours de son mandat. C'était le dernier sommet auquel elle participait avant son départ anticipé, annoncé fin octobre. Les dirigeants ont exprimé leur gratitude pour son leadership lors de périodes difficiles. Parallèlement, le nom de Christine Lagarde est régulièrement cité comme étant susceptible de jouer un rôle dans l'élection présidentielle française de 2027. Son héritage à la BCE reste donc indissociable de la scène politique nationale française future.