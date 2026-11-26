La zone euro a désigné Pablo Hernandez de Cos pour succéder à Christine Lagarde à la présidence de la BCE. Le contexte économique difficile avec une inflation à 4 % caractérise cette transition.

Les pays de la zone euro ont officiellement désigné Pablo Hernandez de Cos comme prochain président de la Banque centrale européenne pour succéder à Christine Lagarde. Cette nomination majeure intervient en février, dans un environnement économique marqué par une forte volatilité et une inflation persistante qui complique la tâche du nouveau gouverneur. M. Hernandez de Cos, âgé de 55 ans, occupait actuellement le poste de directeur de la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse.

Un choix stratégique favorisant l'Espagnol

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a validé cette décision jeudi, privilégiant le candidat espagnol face à la candidature du Néerlandais Klaas Knot. Selon plusieurs diplomates ayant demandé l'anonymat, les États de la zone euro ont opté pour M. Hernandez de Cos après qu'il a reçu le soutien décisif de Paris et de Berlin. Bien que les Pays-Bas aient officiellement présenté la candidature de M. Knot pour succéder à Mme Lagarde, ils ont fini par se ranger derrière l'Espagnol, consolidant ainsi une coalition politique favorable à sa nomination.

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Soutien politique et légitimité institutionnelle

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué sur le réseau social X cette nomination, affirmant que cette élection ajoutait un nouveau succès à ceux de Teresa Ribera et de Nadia Calvino. M. Sanchez a souligné qu'une Espagne qui mène l'Europe comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, incarnait une nouvelle dynamique au sein des institutions européennes. Le président français Emmanuel Macron a également publié un message sur X pour saluer l'arrivée d'un trio de personnalités équilibré, au service de la stabilité et de la prospérité de la zone euro, avec Pablo Hernandez de Cos à la présidence.

Réorganisations clés au sein du directoire

Outre le choix de M. Hernandez de Cos pour la présidence de l'institution de Francfort, les États de la zone euro ont validé l'entrée au directoire de la Banque centrale européenne d'un tandem franco-allemand composé de Laurence Boone et de Markus Brunnermeier. Cette nomination constitue une simple formalité puisque ces deux candidats étaient seuls en lice pour succéder à l'Allemande Isabel Schnabel et à l'Irlandais Philip Lane. Le ministère espagnol de l'Économie a communiqué que l'expérience, l'indépendance et la capacité de dialogue de Hernandez de Cos seront un atout inestimable pour faire face à une conjoncture complexe.

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Contexte inflationniste et transition de pouvoir

Cette transition intervient alors que Christine Lagarde, dont le départ anticipé a été annoncé fin octobre, quittera ses fonctions le 7 février prochain lors de son dernier sommet à Bruxelles. Son action a été saluée par les dirigeants européens, notamment par le président Emmanuel Macron qui a loué son action déterminante. Son nom est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de jouer un rôle dans l'élection présidentielle française de 2027, ce qui ajoute une dimension politique notable à cette succession institutionnelle.

Défis économiques et perspective des taux

Le successeur va prendre les rênes de la Banque centrale européenne dans un contexte économique difficile, avec une inflation qui a grimpé autour de 4 % dans la zone euro. Cette augmentation est due à la flambée des prix de l'énergie provoquée par le conflit au Moyen-Orient, ce qui a contraint l'institution monétaire à relever ses taux d'intérêt directeurs à deux reprises cette année. Une troisième hausse est attendue en décembre au vu des pressions inflationnistes et des tensions sur le marché obligataire en Europe, nécessitant une gestion rigoureuse de la politique monétaire.