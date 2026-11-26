L'économiste espagnol Pablo Hernández de Cos prend la présidence de la BCE à Francfort. Il succède à Christine Lagarde pour piloter la politique monétaire européenne.

L'économiste espagnol Pablo Hernández de Cos s'apprête à devenir le prochain président de la Banque Centrale Européenne. Il succédera officiellement à la Française Christine Lagarde à la tête de l'institution financière basée à Francfort en Allemagne. Cette nomination marque le retour de l'Espagne au premier plan des institutions financières européennes majeures.

Un profil d'expert en politiques monétaires

Pablo Hernández de Cos est un économiste chevronné reconnu pour son sens du dialogue et sa capacité à bâtir des consensus. Âgé de 55 ans, il dirige actuellement la Banque des Règlements Internationaux. Son parcours s'est construit étape par étape au sein des institutions monétaires espagnoles et européennes. Il incarne une figure respectée de la politique monétaire depuis trois décennies.

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Les étapes clés de sa carrière bancaire

Son entrée dans la fonction publique a connu un revers initial après un échec au concours des économistes de l'État espagnol. Il a réussi l'examen d'entrée à la Banque d'Espagne en 1997 comme chercheur. En 2004, il rejoint la Banque Centrale Européenne comme conseiller auprès du directoire. Il revient ensuite à la Banque d'Espagne en tant que directeur de l'analyse économique jusqu'en 2015.

Gestion des crises et gouvernance économique

Pablo Hernández de Cos a été nommé gouverneur de la Banque d'Espagne en 2018 par le gouvernement de Pedro Sánchez. Il a dû affronter la pandémie de Covid-19 en 2020 et l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Son adaptation face à l'inflation et aux taux d'intérêt a été saluée par les analystes économiques. Il a su ajuster les mesures pour soutenir l'économie tout en maîtrisant les prix.

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Un mandat face aux défis de la Zone Euro

La Zone Euro doit composer avec un choc inflationniste et des divergences entre États membres. Le profil expérimenté de Pablo Hernández de Cos est unanimement salué par les responsables espagnols. Son successeur à la Banque d'Espagne et le ministre Carlos Cuerpo ont soutenu sa candidature. Sa nomination intervient au moment où la stabilité économique est cruciale.

Le rôle de la Banque des Règlements Internationaux

Depuis le 1er juillet 2025, il occupe le poste de directeur de la Banque des Règlements Internationaux en Suisse. Cette institution est considérée comme la banque centrale des banques centrales. Son expertise technique est jugée précieuse pour exercer la présidence de la Banque Centrale Européenne. Son parcours illustre une trajectoire unique vers le sommet de l'économie mondiale.