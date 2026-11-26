L'Espagnol Pablo Hernández de Cos, 55 ans, est le nouveau président de la Banque centrale européenne. Il remplacera Christine Lagarde à Francfort.

Pablo Hernández de Cos a été choisi pour prendre la direction de la Banque centrale européenne, marquant ainsi un tournant majeur dans la gouvernance économique de la zone euro. Ce financier espagnol de 55 ans succédera à Christine Lagarde à la tête de l'institution de Francfort, en Allemagne. Cette nomination intervient à un moment critique où la région doit gérer des défis économiques complexes et une inflation persistante.

Un profil expérimenté pour diriger la BCE

Le nouveau président de la Banque centrale européenne possède un parcours académique et professionnel d'une rare envergure. Il est détenteur d'un doctorat en Sciences économiques obtenu à l'Université Complutense de Madrid. Son entrée dans le monde de la banque centrale a débuté en 1997 à la Banque d'Espagne en tant que chercheur. Il y a rapidement développé une expertise en analyse monétaire et en marchés financiers.

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En 2004, il a rejoint la Banque centrale européenne pour exercer les fonctions de conseiller auprès du directoire. Cet organe est chargé de la gestion quotidienne de l'institution. Après seulement trois ans, il est retourné à la Banque d'Espagne. Il y a dirigé la division chargée de l'analyse de la politique économique au sein du service des études.

Sa carrière a connu une accélération notable en 2013. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy l'a nommé membre d'une commission d'experts chargée de réformer le système fiscal espagnol. Cette expérience juridique et politique a enrichi sa compréhension des enjeux structurels de l'économie espagnole.

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Un leader au cœur des crises économiques récentes

Pablo Hernández de Cos a dirigé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024 sous la tutelle du gouvernement de Pedro Sánchez. Cette période a été l'une des plus turbulentes de l'histoire économique contemporaine. Il a dû gérer les conséquences de la pandémie de Covid-19 en 2020. Le contexte s'est encore durci avec l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Sous sa direction, la zone euro a fait face à une explosion de l'endettement public. La montée en flèche de l'inflation a nécessité des ajustements monétaires rapides et précis. Galo Nuño, vice-doyen à l'IE School of Politics, Economics and Global Affairs, a souligné sa capacité d'adaptation. Il a défendu le maintien de taux bas pour soutenir l'économie lorsque les indicateurs le nécessitaient.

Depuis le 1er juillet 2025, il occupe le poste de directeur de la Banque des règlements internationaux. Cette institution, basée en Suisse, est souvent surnommée la " banque centrale des banques centrales ". Cette fonction lui a permis de renforcer ses réseaux diplomatiques et financiers à l'échelle mondiale.

Une reconnaissance politique pour l'Espagne

Les responsables espagnols ont salué unanimement cette nomination historique. Le Premier ministre Pedro Sánchez a qualifié cet événement d'une " Espagne qui mène l'Europe comme elle ne l'avait jamais fait auparavant ". Cette déclaration souligne la réhabilitation du poids économique de l'Espagne au sein de l'union monétaire.

Carlos Cuerpo, le ministre de l'Économie, a présenté Pablo Hernández de Cos comme un véritable homme de consensus. Il a insisté sur sa réelle capacité de dialogue, un atout jugé précieux par les milieux financiers. José Luis Escrivá, son successeur à la tête de la Banque d'Espagne, avait estimé le 2 novembre que cette candidature constituait une très bonne nouvelle.

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Cette désignation marque une forme de reconnaissance pour un pays longtemps considéré comme l'un des mauvais élèves de l'union monétaire. Elle confirme l'ascension de figures techniques espagnoles sur la scène européenne. Elle s'inscrit dans une logique de compétence et de stabilité institutionnelle.

Les prochaines étapes et le contexte international

La nomination de Pablo Hernández de Cos intervient après une période de transition complexe. Il a été préféré à son principal concurrent, le Néerlandais Klaas Knot. Ce dernier est également une figure respectée de la politique monétaire européenne. La course à la direction de la Banque centrale européenne a donc opposé deux profils très qualifiés.

Les diplomates à Bruxelles indiquent que la transition se déroulera dans un climat de coopération. La zone euro doit composer avec des incertitudes géopolitiques et économiques majeures. La nomination vise à assurer une continuité dans la gestion des taux d'intérêt et la stabilité des prix.

Les observations en Espagne confirment que cette nomination est l'aboutissement logique d'un parcours construit étape par étape. Son entrée aux côtés d'autres nominations, comme celle de Laurence Boone et Markus Brunnermeier, montre une volonté de renouveler les institutions. L'objectif est de renforcer la crédibilité de la politique monétaire européenne face aux défis à venir.