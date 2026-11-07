Ouverture du nouveau magasin Krys à Ifs près de Caen

Le magasin d'optique Krys a ouvert ses portes le 2 novembre 2026 à Ifs. Situé à côté du Leclerc, ce nouvel établissement est dirigé par Thomas Delessard et le couple Ythier.

Le nouveau magasin Krys a officiellement ouvert ses portes ce lundi 2 novembre 2026 à Ifs, dans le Calvados. Cette ouverture marque l'arrivée d'une nouvelle enseigne spécialisée en optique, située immédiatement à côté de l'hypermarché Leclerc local. L'établissement vient d'investir des locaux commerciaux anciennement occupés par la chaîne Lidl, offrant ainsi une visibilité accrue depuis la route nationale 158 reliant Caen à Falaise.

Le projet commercial et ses associés

Ce projet immobilier et commercial repose sur une collaboration entre trois entrepreneurs locaux. Thomas Delessard, 36 ans, a associé ses forces à Marine et Sébastien Ythier, respectivement âgés de 34 et 36 ans. Ces partenaires ont fait le choix de s'associer pour reprendre cette cellule commerciale après le désistement du porteur de projet initial au début de l'année 2026. Leur objectif était de saisir rapidement l'opportunité d'implanter une activité dans un emplacement stratégique de la zone commerciale d'Ifs.

Also read Ouverture des commerces le dimanche pour compenser les manifestations : que dit la loi ?

Une stratégie d'emplacement privilégié

Le choix de ce site s'explique par sa localisation jugée idéale par les gérants. Le magasin profite de la forte fréquentation générée par l'hypermarché Leclerc, qualifié de "grosse locomotive" par les responsables. La zone commerciale est en plein développement, comme en témoignent l'arrivée récente de franchises telles que KFC et Feuillette. La visibilité depuis la quatre voies de Falaise constitue un atout majeur pour attirer les automobilistes et les piétons passant par la RN158.

Réaction du public et horaires d'ouverture

L'ouverture s'est soldée par un succès immédiat, dépassant les attentes des propriétaires. Des clients se sont déjà présentés devant la boutique dès 9h45, avant l'heure officielle d'ouverture à 10 heures. Marine Ythier a souligné la surprise face à l'affluence initiale, confirmant l'intérêt local pour ce service. Le magasin accueille les clients du lundi au samedi, de 10 heures à 19 heures 30, sans interruption, avec un premier samedi complet prévu le 7 novembre 2026.

Advertisement

Équipements et services propose

À l'intérieur, le magasin Krys d'Ifs offre des installations modernes pour répondre aux besoins de ses clients. Un espace central permet aux visiteurs de consulter ou d'essayer des modèles avant achat. La boutique dispose également d'une salle d'examen de la vue dédiée aux professionnels de santé. Des casques de réalité virtuelle sont mis à disposition pour améliorer l'expérience client lors du choix des montures. Ces équipements visent à professionnaliser le conseil et à assurer un suivi qualité pour les lunettes, tant pour les enfants que pour les adultes.

Cette implantation s'inscrit dans le paysage commercial du Calvados, où Krys est déjà présent dans plusieurs villes environnantes. L'enseigne dispose déjà de boutiques à Mondeville 2, à Hérouville-Saint-Clair, dans la zone commerciale de Rots, au centre commercial Côte de Nacre à Caen, ainsi qu'en centre-ville de Caen sur la rue Saint-Pierre. L'arrivée à Ifs complète cette couverture territoriale et répond à la demande croissante de services optiques de proximité dans cette zone périurbaine en expansion.