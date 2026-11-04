Ouverture du Millenium Padel Restaurant à Auch le 19 octobre

Le complexe Millenium Padel Restaurant a ouvert ses portes le 19 octobre à Auch. Martin Page-Relo lance ce lieu unique de 2000m2 combinant sport et convivialité.

Le complexe Millenium Padel Restaurant a officiellement inauguré ses portes le 19 octobre dernier au 14, rue Rosa-Parks, dans la zone commerciale de Pont-Peyrin III. Cette ouverture marque une étape importante pour le développement des infrastructures sportives et de loisirs dans le département du Gers.

Un projet porté par Martin Page-Relo

Martin Page-Relo, ancien joueur professionnel du Stade toulousain, est l'associé fondateur principal derrière ce vaste investissement immobilier et sportif. Il a conçu ce lieu comme un espace de rencontre unique qui fusionne les activités physiques avec des services de restauration et de travail collaboratif sous un même toit.

Also read Privée de son unique restaurant, cette commune de Vendée peut désormais compter sur un distributeur automatique

Des installations sportives complètes

Ce complexe d'une superficie totale de 2.000 mètres carrés propose cinq terrains dédiés au padel, répartis en trois surfaces couvertes intérieures et deux espaces extérieurs. L'établissement fonctionne sept jours sur sept et prévoit l'organisation de tournois mensuels pour dynamiser l'activité sportive locale.

Advertisement

Lancement de la Padel Academy

La structure accueille également la Padel Academy, une école de sport structurée en groupes selon les niveaux sur des cycles de trente séances. Les enfants âgés de cinq à onze ans bénéficient d'une heure de cours le mercredi après-midi, tandis que les jeunes de douze à dix-sept ans suivent des sessions d'une heure trente.

Services pour adultes et professionnels

Les adultes inscrits à partir de dix-huit ans peuvent participer à des cours le lundi, mardi, mercredi et vendredi en soirée. En parallèle, un espace de coworking dédié permet aux entreprises locales de réserver des créneaux fixes pour leurs équipes, favorisant ainsi le réseautage professionnel dans un cadre décontracté.