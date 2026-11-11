Ouverture de Seconde Allure, boutique d'occasion à Revel

Soumia lance Seconde Allure au 6 rue Victor-Hugo à Revel. Une friperie à petits prix, triée avec soin et renouvelée régulièrement pour offrir style et accessibilité.

Soumia, originaire du Maroc, vient d'ouvrir sa boutique Seconde Allure au 6, rue Victor-Hugo à Revel. Ce nouveau commerce propose des vêtements d'occasion soigneusement sélectionnés et mis en valeur.

Un projet né d'une passion textile

Soumia a longtemps œuvré comme bénévole au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Revel. Elle y a participé à la création d'ateliers, triant et arrangeant les vêtements. Cette expérience de tri et de présentation des articles a directement inspiré le concept de sa future boutique.

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Sa mère était couturière et un de ses oncles grossiste textile. Dès son plus jeune âge, Soumia vendait les tissus de son oncle et les ensembles confectionnés par sa mère. Elle portait souvent ces tenues qu'elle aimait composer elle-même. Ce background familial a orienté son retour vers le prêt-à-porter après divers jobs.

Une sélection par couleur et prix accessibles

Le magasin présente près d'une centaine de pièces pour hommes et femmes. Les articles proviennent du dressing personnel de Soumia ou d'un appel aux dons lancé avant l'ouverture. Soumia classe ses articles par couleur pour offrir une mise en valeur esthétique, loin du désordre habituel.

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L'objectif est de proposer des articles à petits prix, sauf exceptions. Des looks complets sont disponibles pour une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Soumia souhaite sortir du vieux style de la friperie traditionnelle en renouvelant constamment les présentoirs.

Des perspectives de location de tenues

Soumia prévoit à l'avenir d'installer un portant dédié à la location de tenues portées une seule fois. Cette pratique est courante au Maroc pour les vêtements de fête. La location serait plafonnée à vingt euros maximum pour ces pièces spécifiques.

La collection tournera régulièrement pour intégrer de nouvelles pièces et changer les habits exposés. Le renouvellement constant vise à offrir un choix frais et varié aux clients fidèles. Cette dynamique de rotation est essentielle pour le modèle économique du commerce.

Horaires d'ouverture au cœur de Revel

La boutique Seconde Allure est accessible du mercredi au samedi de dix heures à midi et de quatorze heures à dix-huit heures. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selon les besoins de la gérante. Le commerce s'inscrit dans le dynamisme du centre-ville de Revel.