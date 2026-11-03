Ouverture de la Halle Nova à Montpellier : 25 stands pour un food court international

La Halle Nova inaugurée le 3 novembre à Montpellier propose 25 stands de restauration internationale sur 1 350 m², offrant une diversité culinaire mondiale dans le quartier Cambacérès.

La Halle Nova a officiellement ouvert ses portes le mardi 3 novembre à Montpellier, marquant une étape majeure dans la revitalisation du quartier Cambacérès. Ce nouveau pôle gourmand s'impose comme une destination centrale pour les habitants, les étudiants et les professionnels de la zone, offrant un concept de food court moderne et diversifié. L'ouverture de cet équipement répond à une demande croissante pour des espaces de vie urbaine conviviaux, intégrant la restauration rapide de qualité et la découverte culinaire dans un cadre immersif.

Un concept de halle alimentaire internationale

Porté par la foncière Hibrid, dont le projet est signé par Yan Mucchielli, connu antérieurement pour le Marché du Lez, la Halle Nova s'étend sur une surface de 1 350 mètres carrés au sein d'un complexe immobilier totalisant 27 000 mètres carrés. Le principe est simple et efficace : vingt-cinq stands indépendants proposent une gastronomie mondiale, permettant aux visiteurs de composer leur repas selon leurs envies avant de se partager des tables communes. Cette architecture favorise la mixité sociale et le partage, loin des structures classiques de restauration rapide.

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La programmation culinaire couvre un spectre géographique très large, allant du Sénégal au Japon, en passant par l'Italie et le Mexique. Cette diversité vise à satisfaire tous les palais, des déjeuners rapides aux dîners entre amis. L'objectif affiché par la direction est de créer un véritable point de rencontre communautaire, où la qualité des produits et la variété des saveurs sont les piliers de l'expérience client, tout en s'inscrivant dans la transformation urbaine en cours du quartier.

Une programmation culinaire riche et variée

Les amateurs de cuisine asiatique disposent de plusieurs options distinctes, notamment Yumi Sushi Atelier pour la cuisine japonaise authentique et Thai Yummy pour les saveurs vietnamiennes et thaïlandaises. Pour ceux qui préfèrent les plats épicés, Tex Mex propose des tacos et des spécialités mexicaines, tandis que La Sénégalaise met à l'honneur les saveurs d'Afrique de l'Ouest. Cette offre internationale est complétée par des influences grecques et libanaises chez Donkey, ainsi que des spécialités turques et arméniennes chez L'Ottoman.

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Le classique burger reste présent avec Hop Smashburger, qui propose des burgers dont la viande est écrasée sur une plaque brûlante pour créer une croûte grillée. Pousse et Basta! offrent respectivement des pizzas et des pâtes fraîches, tandis que Doug's Bagel et Chez Minou (crêpes et croque-monsieur) répondent aux besoins de repas rapides. La section viandes et produits de la mer est assurée par Nervi, La Rôtisserie Nova, le Mas Soula pour les coquillages, et Louis Fabre pour la charcuterie et les fromages.

Une attention particulière est portée aux régimes plus légers avec Pulpe, qui propose salades et pokés, et Ginger, qui oriente sa carte vers des recettes allégées. Au-delà des plats principaux, l'offre se prolonge toute la journée grâce à des espaces dédiés aux desserts et aux boissons. Élémentaire sert des pâtisseries, Chouchou propose gaufres et glaces, et un espace barista complet permet de siroter un café. Pour l'apéritif, Mattia se spécialise dans les cocktails, Au Comptoir Rouge dans les bières et vins, et le Bar Général dans l'ambiance café-bar.

Intégration urbaine et programmation événementielle

La Halle Nova ne se limite pas à la restauration, s'intégrant dans un écosystème plus vaste du bâtiment de 27 000 mètres carrés. Ce dernier accueille des bureaux, des espaces de coworking, des salles de formation et des services de proximité. L'offre du quartier est complétée par une boulangerie Maison Bonnaire, une supérette, des espaces de sport et de bien-être, ainsi qu'un café canin, créant un lieu de vie multidimensionnel jusqu'à la fin de l'année, avec l'arrivée progressive de nouveaux établissements jusqu'en décembre.

La vie sociale du lieu est également entretenue par une programmation événementielle régulière. Des DJ sets, des concerts, des animations et des retransmissions sportives animent l'espace. Des soirées baptisées " Quartier Libre " sont spécifiquement annoncées les jeudis, vendredis et samedis à partir de 19 heures pour prolonger l'activité nocturne. Pour célébrer l'inauguration, des événements sont prévus du 19 au 21 novembre, soulignant l'ambition de la Halle Nova de devenir un hub culturel et culinaire incontournable de Montpellier.