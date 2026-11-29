L'inventeur du crousty et le spécialiste du kebab berlinois Berliner Das Original arrivent aux Terrasses du Port à Marseille début 2027, remplaçant des projets abandonnés.

Le centre commercial phocéen Terrasses du Port se prépare à accueillir deux nouvelles enseignes de restauration rapide d'ici le début de l'année 2027. Cette annonce marque l'aboutissement de travaux d'aménagement en cours pour intégrer des concepts culinaires distinctifs dans le cœur de Marseille.

L'expansion de l'inventeur du crousty

L'inventeur du concept crousty, une enseigne bordelaise spécialisée dans la street food thaïe frit et saucée, ouvrira sa troisième adresse dans la cité phocéenne. Cet établissement avait déjà installé ses premiers points de vente sur le cours Belsunce et à la Capelette, établissant une présence solide dans la métropole provençale.

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Arrivée du spécialiste kebab berlinois

L'enseigne française Berliner Das Original, spécialisée dans le kebab d'inspiration allemande, s'installera également dans le complexe commercial. Cette marque, qui possède déjà une adresse marseillaise, occupera un emplacement stratégique sur le parvis du centre commercial, entre le magasin Daily Monop' et l'enseigne IT.

Chronologie précise et calendrier d'ouverture

Les ouvertures sont prévues entre la fin de l'année en cours et le début de l'année 2027, bien qu'aucune date précise n'ait encore été arrêtée par la direction. Les travaux d'aménagement nécessaires pour accueillir ces nouvelles cellules commerciales sont actuellement en cours d'exécution sur le site des Terrasses du Port.

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Remplacement de projets initiaux avortés

L'emplacement choisi pour Berliner Das Original était initialement promis à Gomu Burgers, un projet qui ne s'est finalement pas concrétisé. Cette cellule est l'une des dernières restées vacantes depuis l'ouverture initiale du site, confirmant l'intérêt continu des promoteurs pour attirer de nouvelles enseignes de qualité.

Impact commercial et offre de divertissement

Ces deux arrivées renforcent l'offre de divertissement gastronomique du centre commercial marseillais, répondant à la demande croissante pour des formats de restauration rapide innovants. L'intégration de ces concepts uniques contribue à moderniser l'attractivité commerciale du quartier et à diversifier les choix proposés aux consommateurs locaux.