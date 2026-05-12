Outlook et Outlook Classic : Les nouveautés de ce mois-ci pour les versions client de messagerie

Ce mois-ci, Microsoft dévoile les nouveautés qui vont débarquer sur Outlook et Outlook Classic. Les mises à jour, listées sur la feuille de route Microsoft 365 Roadmap, concernent les deux versions du client de messagerie qui tentent depuis plusieurs mois de faire converger sur un même niveau de fonctionnalités.

Voilà toutes les nouveautés qui vont débarquer sur Outlook et Outlook Classic ce mois-ci. ©Shutterstock Ces mises à jour, listées sur la feuille de route Microsoft 365 Roadmap, concernent les deux versions du client de messagerie que Redmond tente depuis plusieurs mois de faire converger sur un même niveau de fonctionnalités.

Elles arrivent enfin sur le bureau après plusieurs reports depuis 2024. Les principales nouveautés du volet collaborateurs et gestion des événements incluent des agendas distribués automatiquement par un administrateur à l'ensemble d'une organisation, sans action manuelle de la part des utilisateurs. Par exemple, le calendrier d'occupation des salles de réunion ou des événements internes de l'entreprise. Le panneau de navigation gauche affichera désormais automatiquement les calendriers des collègues (managers, collègues et subordonnés directs) dès qu'on y accède.

Cette vue fonctionne également avec des comptes non-Microsoft, à condition qu'ils appartiennent à la même organisation. Elle sera disponible dans la version web du nouvel Outlook. Dans le volet mails, la sélection multiple, absente du nouvel Outlook alors qu'elle existe depuis des années dans la version classique, va être reprise. Il sera désormais possible de sélectionner ou désécollez plusieurs calendriers d'un groupe en une seule opération depuis la barre latérale gauche.

Les événements pourront aussi être sélectionnés en bloc pour les copier, déplacer, supprimer ou catégoriser. Parmi les options du client web, la possibilité de choisir des dates non consécutives dans le mini-calendrier via les touches Maj+clic ou Ctrl+clic, pour cibler rapidement des jours précis sans naviguer mois par mois. Microsoft va également revoir Copilot et le tri de la messagerie.

Outlook Classic accueillera à son tour une fonction déjà présente dans la version moderne avec la possibilité de sélectionner un passage de texte dans un email à interroger Copilot pour obtenir des informations contextuelles. La firme Redmond semble vouloir progressivement intégrer son IA dans le client historique. Le tri des emails gagne trois nouvelles options et permet de filtrer les messages par statut de drapeau, par date d'échéance ou par date de début de ce marqueur.

De plus, la web app permettra d'exporter un événement de calendrier au format .ics pour l'importer dans un autre service reposant sur ce standard. En cliquant sur s'inscrire, j’accepte de recevoir par email des informations, actualités et offres commerciales de Clubic. Conformément au RGPD, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription présent dans chaque email. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données, consultez notr





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