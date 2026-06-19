Ousmane Dembélé tentera-t-il de briser la malédiction du Ballon d'Or en Coupe du monde ?

Aucun des sept derniers Ballons d'Or n'a remporté la Coupe du monde l'année suivant son sacre. Ousmane Dembélé, lauréat 2025, espère inverser la tendance avec les Bleus en 2026.

Ousmane Dembélé , l'ailier du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France , pourrait-il devenir le premier Ballon d'Or à remporter la Coupe du monde l'année suivant son sacre individuel depuis des décennies ?

Aucun des sept derniers lauréats du Ballon d'Or n'a réussi à être champion du monde l'année qui a suivi leur distinction. Pour Dembélé, qui a reçu le prestigieux prix en 2025, l'occasion se présente lors de la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. La France affrontera l'Irak lundi (23 heures) pour son deuxième match de groupe, et tous les regards seront tournés vers le joueur de 29 ans, qui espère briser ce qui est devenu une véritable malédiction.

L'histoire du Ballon d'Or en Coupe du monde est parsemée de déceptions. En 1998, Ronaldo, alors âgé de 21 ans et Ballon d'Or en titre, arrivait en France comme la superstar du Brésil, champion du monde en titre. Il avait été discret en phase de groupes avec un seul but, avant de se réveiller en huitièmes avec un doublé contre le Chili, puis deux passes décisives contre le Danemark en quarts et un but en demi-finale contre les Pays-Bas.

Mais en finale, il fut totalement transparent, victime d'une crise convulsive l'après-midi du match, et le Brésil s'inclina 3-0 face aux Bleus. Quatre ans plus tard, Michael Owen, également lauréat du Ballon d'Or à 21 ans, menait l'Angleterre à la Coupe du monde 2002. Il inscrivit un but en huitièmes contre le Danemark, mais les espoirs anglais s'arrêtèrent en quarts face au Brésil, malgré l'ouverture du score d'Owen.

Ronaldinho, qui avait survolé la saison 2005-2006 avec Barcelone et remporté la Ligue des champions, arriva en Allemagne en 2006 en tant que Ballon d'Or et champion du monde en titre. Mais il fut transparent tout au long du tournoi, et le Brésil fut éliminé en quarts par la France.

Cristiano Ronaldo connut deux échecs successifs : en 2014, le Portugal ne passa pas les poules, et en 2018, il fut éliminé en huitièmes par l'Uruguay, malgré un hat-trick retentissant contre l'Espagne en phase de groupes. Ces exemples illustrent la difficulté de concrétiser un Ballon d'Or en titre lors de la Coupe du monde.

Dembélé, qui a reçu le trophée après une saison exceptionnelle avec le PSG, où il a mené le club à un triplé domestique et à la finale de la Ligue des champions, est conscient des attentes. La France, championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, est considérée comme l'une des favorites. L'équipe dirigée par Didier Deschamps compte sur l'explosivité et la créativité de Dembélé pour faire la différence.

Le joueur, qui a souvent été critiqué pour son irrégularité, semble avoir atteint une maturité nouvelle. S'il parvient à guider les Bleus vers le titre, il mettra fin à une malédiction qui dure depuis 1998, date du dernier Ballon d'Or à avoir remporté la Coupe du monde l'année suivante (Zinedine Zidane en 1998, mais il avait gagné le Ballon d'Or après la Coupe du monde).

Dembélé a l'occasion de marquer l'histoire, et le match contre l'Irak sera un premier test pour montrer que la malédiction peut être brisée





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